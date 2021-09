ST för 50 år sedan: Premiär för barngymnastik i Njurunda – då blandas lek och allvar

I Njurundahallen möts man av ett enormt dån redan innan man hunnit öppna dörren. Men det är bara barngymnastiken som kör i gång för säsongen genom att leka svalor. Där finns långhåriga svalor, svalor med rosetter och svalor som flyger hand i hand. Men en sak har de gemensamt – de hörs...

28 flickor i åldern 6–10 år har energi, som skulle räcka mer än väl till att hålla i gång den timme per vecka som barngymnastiken pågår. På onsdagen var det premiär för Njurundas del, som aldrig tidigare haft någon liknande verksamhet. Lekar till musik hör till programmet. Men barnen skall även känna att det är "riktig" gymnastik de utför. Därför har ledaren för gruppen, Inger Nilsson, lagt in rörelser under lektionstimmen som hör till "de storas" program.

– Det är viktigt för barnen att få blanda lite allvar i leken. Det känns som mer betydelsefullt då, säger Inger.

Tre kronor får de kommunalanställda i Timrå betala för en lunch. Det har kommunen ordnat. Efter beslut i företagsnämnden, skolstyrelsen och kommunstyrelsen har kommunens anställda fått möjlighet att äta lunch i skolbespisningarna. Lunchen där kostar tre kronor – den serveras alltså till rent självkostnadspris. Idén kommer från gamla Hässjö kommun, som från i år gått samman med Timrå. Där fanns denna möjlighet att äta på skolbespisningen för de kommunalanställda.

Mellannorrland blir strakt representerat vid Sum-Sims riksfinaler i Gävle den 2–3 oktober. Inte mindre än 27 simmare gick vidare genom individuella prestationer. Därtill kommer fyra lagkombinationer.