ST för 50 år sedan: Prinsar, prinsessor och troll på Folkets hus i Bergeforsen – välkommen till Teater Bric a Brac

Ett Sagospel med professionell touch både vad det gäller spel, dekor, dräkter och regi serveras i tre omgångar i Bergeforsens Folkets hus, med start i kväll. Det är adjunkt Göran Nyberg, som tillsammans med regissören, fru Ulla Rosborg, en längre tid trimmat 26 skolungdomar i åldern 13–16 år i en dramatisering av Walter Stenströms saga Pojken och trollen. De unga skådespelarna har verkligen visat brinnande intresse för insatsen på tiljan. Redan i julas började repetitionerna och vid generalrepet i går kväll klaffade det hela som ett elur.

Driften vid fem av Svenska Cellulosa AB:s massafabriker skall stoppas under några veckor i samband med sommarens semestrar. Produktionsbegränsningarna innebär att driften vid Östrand, Fagervik och Svartvik stoppas under tre veckor och vid Obbola under fyra veckor. Massatillverkningen vid Vivstavarv stoppas helt under två veckor och begränsas under en tredje vecka. Inom tryckpappersproduktionen har Ortvikens tre pappersmaskiner tidigare stått vardera en vecka i april.

Det finns många söta flickor i Medelpad. Och alla som är över 16 år har chansen att bli Miss Sundsvall 1971. Flera har redan gett sig tillkänna genom anmälningar. Men vi vet att många känner sig blyga och lite för osäkra för att våga deltaga. Alla dem vill vi lugna genom att säga: den här tävlingen är inte bara ett skönhetsarrangemang. Men det finns mycket mer som inkluderas i Miss-tävlingen, som sammanhållningen och mannekängande. Arrangörer är: ST, Folkets Park, Sundsvalls OK och IFK Sundsvall.