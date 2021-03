ST för 50 år sedan: Professionella matamatörer i Sundsvall – får den enklaste rätt att smaka på rätt sätt

Elva herrar i färggranna förkläden samlas under en stor del av året, närmare bestämt andra tisdagen i månaden, till en kulinarisk sammankomst i Sundsvall. Under övliga former "begår de en måltid förfärdigad med egna händer". Det är inte några frossare som kommit samman, utan snarare ett gäng gastronomer, vilka under trivsamma former vill bidra till att höja matkulturen. De vill göra måltiden till en njutning, inte bara för gommen, utan även för ögat. Med andra ord tillaga rätter, vilka är som poesi för en gourmet. För att under sällskaplig tillvaro tillaga och avnjuta den gastronomiska konstens alla varianter beslöt man i fjol att bilda Gastronomiska föreningen, efter den schweiziska förebilden "Les Marmites", som helt enkelt betyder – "Grytorna". När ST för Söndagsextra besökte sällskapet lagades kalvpiccata med saffransris och tomatsås, serverat av Henrik Lublin och "köksmästaren" för kvällen Gösta Fornstedt. Till detta ett rött vin, Vinos Chianti Ruffino, och till dessert Glass au four följt av café con strega.

Vid skol-SM i bordtennis, som spelas i skånska Eslöv, ställde paret från Hedbergska i Sundsvall, Jan-Olov Larsson och Bengt Allberg, till med en sensation i dubbelklassen för pojkar födda 1951 och tidigare. De ställdes i finalen mot landslagsmannen A. Johansson och L. Nilsson, Falkenberg, vilka tillsammans med Stellan Bengtsson vann allsvenskt guld. Sundsvallsparet spelade på toppen av sin förmåga – och vann i två raka set: 21–11, 21–10.

Länets äldsta skyttesammanslutning, Ånge Skyttegille, blir 80 år i år.