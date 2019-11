ST för 50 år sedan: Rekordpublik igen när Timrå tog emot MoDo – men första derbyt till gästerna

– Varför skall motståndarmålvakterna storspela just mot oss? Det var många som ställde sig den frågan i Timrås omklädningsrum efter matchen mot MoDo på söndagskvällen. MoDo vann klart, 2–5, efter periodsiffrorna 0–1, 0–2, 2–2. Men hade Timrå fått normal utdelning på chanserna kunde resultatet blivit ett helt annat. Nu storspelade VM-keepern i MoDo-kassen, Gunnar Bäckman, och TIK-forwards fick oftast se chanserna rinna ut till intet. Länsderbyt lockade rekordintresse och publikrekordet i Timrå Isstadion föll med dunder och brak. Hela 9.981 personer stod bänkade kring slagfältet.

Under de senaste dygnens svåra stormar har två anställda ombord på två av Svenska Cellulosa AB:s (SCA:s) lastfartyg fallit över bord och drunknat. Den ena olyckan inträffade när M/S Munksund på väg mot London befann sig på Nordsjön i höjd med Borkum Riff natten mot fredagen. 30-årige västtyske matrosen Karl Richarz från Köln Mülheim vistades under sitt fripass på akterdäck när han i den svåra sjöhävningen förlorade fotfästet och föll över bord. Vid den andra olyckan, som inträffade när M/S Holmsund natten mot i går, söndag, befann sig söder om Öland, omkom ett utländskt kvinnligt ekonomibiträde. Även hon vistades under sitt fripass på akterdäck.

Norrbotten blev för svårt för Medelpad när lagen i johanneshovs Isstadion på söndagen spelade om tredje pris i TV-pucken i ishockey. Norrbotten vann med 4–2, efter periodsiffrorna 2–0, 2–2 inför 3.428 åskådare. Finalmatchen tog Ångermanland hem sedan man i förlängningen gjort vinstmålet, 4–3, genom vänsterbacken Jan Nyman.