ST för 50 år sedan: Rekordslakten fortsätter för Nenzell – trea i Holland men fyra i världen!

IFK Sundsvalls löpardrottning, Anne-Marie Nenzell, är i sitt livs form. I tisdags noterade hon svenskt rekord på 800 meter vid tävlingar på Bislet. Tiden blev då 2.05,7. I går var det dags igen! Anne-Marie ingick i det svensika damlandslag som mötte Holland och Frankrike i Uden. Och i gårdagens 800-meterslopp gjorde Anne-Marie granna 2.04,1, en tid som ger henne fjärdeplatsen på årets världsårsbästalista. Hon blev dock "bara" trea i loppet (mitten på bilden), som vanns dubbelt av Holland genom Gommers och Keizer. Den sistnämnda noterades för övrigt för samma tid som svenskan, men dömdes efter en rafflande spurtstrid som knappt före över mållinjen. Bilden från målgången visar att det inte var mycket att göra åt Gummers, vars segertid, 2.03,4, innebär europeiskt årsbästa.

Under de senaste 20 åren har man hoppats på att få en ändamålsenlig gymnastikhall i anslutning till skolan i Östavall. Nu tycks förhoppningarna gå i snar uppfyllelse. För en kostnad av preliminärt 406.000 kronor håller man nu på att uppföra den projekterade hallen, som nu också kommit under tak. Utöver ovannämnda kostnad tillkommer inventarier. Huvudentreprenör är byggnadsfirman Simon Pettersson, Fränsta. De efterlängtade hallen kommer att kunna tas i bruk någon gång under höstterminen.

Gnarps östra jaktvårdsområde beslutade vid jaktstämman att årets älgjakt skall äga rum 13–16 oktober, då 20 älgar får fällas. Harjakten äger rum mellan den 1 september till och med den 31 december. Jakten på rådjur är lovlig från oktober till och med december. Däremot är pyrschjakt i augusti förbjudet.