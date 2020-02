ST för 50 år sedan: Rekordsvalt i sovrummet – scoutduo demonstrerade övernattning utomhus i 20 minusgrader

Sov utomhus i 20 graders kyla gjorde natten mellan torsdagen och fredagen ett par scoutledare, Staffan Lindberg och Rickard Jantoft. De gjorde det för att väcka intresse för att bilda en scoutkår i IOGT:s regi i Bosvedjan, Sundsvall. Ett lyckat grepp, visade det sig, då många ungdomar redan har anmält sig. Föräldrar också, Det här var en stegvis uppbyggd aktion, där övernattningen var kulmen. I början på veckan byggde man en bivack med granar och annat från naturen inne i Bosvedjan. På listor fick ungdomarna i skolan besvara frågan "Tror du att man kan sova utomhus i den kyla som vi har nu?" Det visade sig att ungefär två tredjedelar svarade nej på den frågan. Här fanns alltså ett spänningsmoment, som byggdes på med en stncil, där man i detalj beskrev hur en bivack kunde ordnas. Sedan bjöds det in till ett besök på torsdagskvällen. Och då var det klart och förberett för övernattning – efter korvgrillning och mer information.

Från att ha sett ut som "åttondeklassens vänthall på en nerlagd jänvägsstation" har lokalen blviit ett första klassens merketenteri på Lv 5. Med 24.000 kronor och två dagar har den förut mycket nergångna "markan" blvit en färgklick och en omtyckt samlingsplats för de värnpliktiga.

Isen i Bottenhavet och Östersjön växer för varje dygn. Från Kvarken är det is hela vägen upp och endast båtar som kan följa med isbrytarassistans får gå upp. Statsisbrytaren Njord assisterar med Thor. Thor är just nu på väg med en konvoj är just nu på väg med en konvoj till Sundsvall och sedan vidare till Umeå.