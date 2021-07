ST för 50 år sedan: Reparation pågår – fabrikerna rustas upp under semesterstoppet

Våra industrier brukar traditionsenligt passa på med genomgång och reparationer under semesterstoppet. Då rycker en kader reparationsgubbar in i de tomma fabrikslokalerna, som annars ser ödsliga och övergivna ut under industrisemestern. Vi har passat på att titta på Vivstavarvs sulfatfabrik och pappersbruk, där man haft stillestånd sen midsommar och där man nu håller på att slutföra de stora reparationerna så att man kan köra igång på måndag morgon. Cirka 140 man har haft att göra med dessa reparationsarbeten, som drar en kostnad av runt en miljon kronor. Även vid Fagerviksfabriken står driften stilla. Allt som allt rör det sig om 300 olika slags jobb.

15 miljoner kronor kommer det reningsverk att kosta, som man nu börjat bygga i Näs, Timrå (strax öster om Böle skola). Det skall betjäna 16 000 personer och blir klart någon gång nästa år. På tisdagen tog Timrå verkstyrelses ordförande Erik Hultqvist det första spadtaget på bygget – fast noga räknat var det inte det första, eftersom grävmaskinerna redan har börjat äta sig ner i tallmon vid Näs.

Kungen är död och jazzen är utan en bit levande historia. Louis Armstrong var, med trumpeten i ena handen och den eviga näsduken i den andra, en lovande legend, på samma gång och i samma person jazzens okrönte kung och dess obestridde clown. Det svängde om hans liv, från misären i ungdomens Södern, via den snabba utvecklingen från en trumpetare bland andra till ställningen som den främste av dem alla. Jazz var ett sätt att leva livet. För honom det enda.