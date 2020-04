ST för 50 år sedan: Rökdykningar hela veckan i Stöde – rivningskåk utnyttjas i väntan på E 75-bygget

Stöde har fått en egen skola för rökdykare. Den finns i Viskan i en av de gamla bolagsgårdarna på Stenhammaren. Kåken med minnen från den gamla goda sågverkstiden står numera i vägen för Vägverket, som vill dra nya E 75 rätt igenom den. Det får man så gärna och Stöde brandkår lovade hjälpa till genom att elda upp den. Som tack för hjälpen får brandkårsfolket disponera tvåvåningsgården med dess fyra lägenheter som övningslokal, innan den har tjänat ut. Den möjligheten har brandchef Bengt Berggren och hans kamrater flitigt utnyttjat. Här är det röddykarskolan kommer in i bilden. Två brandmän per kväll drillas per kväll den här veckan. På lördag slutligen skall gården eldas upp i etapper. Tända här och där lite försiktigt och sedan släcka. Något som man hoppas hinna med ett antal gånger innan den röde hanen definitivt får överhanden till fromma för nya E 75.

En bergssida som vägde över en miljon ton krossade i går ett sanatorium för tuberkulösa barn i den franska alpbyn Passy. Tre byggnader fyllda med sovande barn begravdes under massorna av sten och snö. Hälsovårdsministern Michel Boulin, som flugit till katastrofplatsen, sade vid en presskonferens, att kropparna av 16 barn och fyra vårdare hade återfunnits av räddningsmanskap under högarna av bråte. Ytterligare 52 vuxna och barn saknades ännu efter lavinen och man fruktade att de var döda, sade ministern.

Socialdemokraterna och Moderata samlingspartiet drabbar på måndag samman i politiska dueller runt om i landet. I Sundsvall möts statsminister Olof Paolme och M-ledaren Yngve Holmberg.