ST för 50 år sedan: Skolbojkott i Ånge väntar – eleverna vill ha demokrati och sin lärare kvar

Under gårdagen samlades eleverna vid Bobergsskolan i Ånge till ett möte för att diskutera sig fram till ett gemensamt agerande, då missnöjet är stort med skolledningens beslut att säga nej till ett fortsatt förordnande av filosofie studeranden Gunnar Bramsten efter oktober månads utgång. Bramsten hade, enligt uppgift, önskat jobba oktober, men ändrade sig i slutet av månaden och sökte förlängning terminen ut. Men det ville inte rektor och övriga skolledningen, som trots att ingen given ersättare (men "kompetenta lärare fanns till förfogande") var på plats sade nej till Bramsten, då denne påstods ha sysslat med annat under tyskalektionerna, bland annat propagerat för vapenvägran. På bilden ses Greger Lindberg framför skolkamraterna. Skoldemokrati efterlystes, 360 av 426 elever ville ha en omröstning och med siffrorna 237–96 röstades det för en skolbojkott. 23 röster var blanka och fyra makulerade.

Drygt två timmar försenat lyfte i går Linjeflygs Convair Metropolitan för invigningsflygningen på den nya linjen från flygplatsen för Härnösand och Sundsvall, Midlanda, till Torslanda i Göteborg. Den nya rutten innebär att den norrländska flygtrafiken nu får sin första direktförbindelse med västkusten. Förseningen, som orsakades av ett motorfel, togs emellertid med gott humör.

Bygghistoriskt var det i Sundsvall på måndagen. Då började man nämligen bygga tre badanläggningar, dels det "stora" badet vid Västhagen, där man dock endast bygger själva badhuset, utomhusbadet får vänta, och del stadsdelsbaden i Kubikenborg och på Alnön.