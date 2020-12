ST för 50 år sedan: Skolslöjden gammalt ämne efter ny modell – ska ge känsla för form och färg

Slöjden är ett av de ämnen som undergått den största förändringen i den nya omarbetade läroplanen. I läroplanen heter det att "undervisningen skall bidraga till estetisk fostran och konsumentfostran genom att utveckla elevernas känsla för form, färg och kvalitet". Vad det innebär har vi tittat närmare på, för i Sundsvall pågår sedan tre år tillbaka försöksverksamhet med slöjd upplagd så som sägs i just den nya läroplanen. Grupparbeten har blivit ett sätt att nå målen. Förr satt en elev och påtade med sin vante kanske en hel termin, repade upp när det blev fel och stickade igen. Nu bestämmer gruppen sig för vilket arbetsområde de ska ha – till exempel "mig själv" eller också bidrar man till en gruppuppgift. Roger Lindberg på bilden går i fjärde klass i Bergsåkers skola och den här terminen har han textilslöjd, där han just håller på att görs sin "hemligväska" klar under överinseende av textilläraren Barbro Hansing.

Basket räknas som världens justaste idrottsgren. Men det var inte direkt någon vänskapsmatch som utspelades när de amerikanska proffsen i Levi's All Star Team mötte IFK Sundsvall i Sporthallen. I andra halvlek utbröt ett regelvidrigt slagsmål, där IFK:aren Lasse Magnusson blev nedslagen med en armbåge mot halsen och sedan överöst med knytnävsslag. Matchen, den vann Levi's med hela 153–57.

I många år har Skönsmoborna längtat efter att få en ny skola. Och si nu är denna förväntan på väg att uppfyllas. Den nya skolkomplexet för låg- och mellanstadiet, som påbörjades i oktober i kvarteret Linjalen är nu i full gång.