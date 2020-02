ST för 50 år sedan: Skotern till stor hjälp med skötarna – men fångsten skral i bistert vinterfiske

Far och son Sillman är vana vid bistert vinterfiske. Här tar Bosse (till vänster) och Otto in skötarna, när ST spanande in den ganska nya sättet, att med hjälp av skoter dra skötar i Brämösundet i höjd med Sanna-Kalven. Det var ett kallt göra för Löran-fiskarna att i polarkyla och med pinande vindar hala hem skötarna, och fångsten blev inte stor. Kanske anade strömmingen stormvarningen som sändes ut efter hela kusten under gårdagen.Isen är 12–15 tum och den skulle nog hålla för ett timmerlass. Trots det går man med moderna sågar ganska snabbt genom isen och sen får man se till att skötarna kommer på plats. Skotern är ett utmärkt hjälpmedel. Dels kommer man snabbt långt ut på isen och så är det en utmärkt dragare när skötarna ska halas hem...

På torsdagsmorgonen inträffade ett brandtillbud i en fastighet i Nacka på Alnön. Man hade försökt tina upp frusna vattenledningsrör med blåslampa. I tisdags kväll brann en stor timmergård i Ljustorp ner till grunden sedan något oförutsett inträffat under rörupptining. Där användes elström. Tidigare i vinter larmades brandkåren till Matfors, där elupptiningen "blivit för het". Nu kommer varningar från brandkåren för den mycket stora brandrisken. Och uppsatta varningstexter och rekommendationer kring upptining av rör får absolut inte avlägsnas.

Idrottsalliansen i Östersund beslöt vid ett sammanträde på onsdagskvällen att det inte skall bli någon Storsjöyra i Östersund i sommar.

– Vi kommer tillbaka 1971 med en yra som mera liknar premiäryran, säger alliansens ordförande, Tage Arnstål.