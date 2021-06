ST för 50 år sedan: Skrällseger ger nytt hopp åt Kuben och Cita Song stayersegrare på Bergsåker

Tabellsituationen i norrtvåan över sommaruppehållet: Sandvikens IF i topp – som väntat – och två av de tre Medelpadslagen bland de fem på degraderingsplats under det nedre strecket strecket. Kuben förbättrade sina aktier, högst betydligt, genom att vinna "fyrapoängsmatchen" mot Ljusdal hemma med klara 4–1. Avståndet upp har dock krympt till två pinnar, och chansen finns att Kuben trots allt kan klara kontraktet. Timrå utgångsläge – ytterligare ett hack ner och med ynka sex inspelade poäng på elva matcher – får väl betraktas som alldeles hopplöst. Anders Westberg var en glad överraskning i mötet med Ljusdal och sträcker sig här fram och tåar in Kubens ledningsmål till 1–0. Det blev ytterligare ett mål från Westberg innan det var över och övriga målskyttar för hemmalaget var Rickard Höiby och Jan-Erik Bohlin.

Cita Song fick allt att klaffa i Midsommarpriset, stayerloppet som avslutade V5-loppen på söndagens Bergsåkerstrav. Full rulle hela vägen och stor ledning från början i sällskap med Red Queen, som blev diskad, så Kurt Flodins Cita Song fick fortsätta ensam . Hon höll också emot mycket bra, även om Ludde Scotch var hack i häl som en sensation i mål. Trea Naga Lee, medan Dark Horse tillhörde de tröttare efter tråkig löpning. De två första noterade goda 23.1.

På söndagseftermiddagen, när ordningspolisen i Sundsvall summerade vad som hänt under midsommarhelgen, kunde man konstatera att den varit ovanligt lugn. Och med det menas att några svårare bråk, inbrott, olyckor och så vidare inte inträffat.