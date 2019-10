ST för 50 år sedan: Småbåtshamnen i Ortviken fullbelagd – nu byggs ytterligare hangarer i området

Den nya småbåtshamnen i Ortviken håller nu som bäst på att ta emot fritidsbåtarna efter sommarsäsongen. Många båtar har fått plats och låsts in för vintern i de fyra båthangarer som stå färdiga. Och just nu håller man på att uppföra ytterligare två båthangarer , som ska stå färdiga "för inflyttning" omkring 15 november. Många båtar ligger också uppe på sina bäddar under bar himmel ännu, men några båtägare har uppfört egna "båthus" av presenning och masonitplattor. Allt som allt skall man, då de två nya båthangarerna stå klara kunna få plats för 66 båtar inomhus. Ute skall kunna förläggas 85 båtar. Det blir allt som allt 150–160 stycken av de cirka 300 som får plats inom hamnområdet. Nästa sommar räknar man med att Sjöfartsverket ska göra klart med piren, som skall förses med konsolbrygga. På bilden: Harry Skoglund, Lucksta.

Karin vid hyvelbänken och Olle bakom stickningen! Kan det vara ett nytt exempel på den upp-och-ner-vända världen? Nej, inte alls. Den nya skolan bjuder på mycket nytt. Bland annat är det dags för avskrivning av den könsbundna slöjdundervisningen. I Sundsvall har man kommit en god bit på väg. Vid Tomteskolan har försök pågått en längre tid.

200.000 kronor på ett bräde fick Lutherhjälpen vid årsmötet i Sundsvall på måndagen. Summan har samlats in av Lions i hela Sverige och överlämnades av norra distriktsguvernören Hilmer Boström, Sundsvall, till ordföranden, biskop Bo Giertz. Enligt gåvobrevet skall de gå till 101 brunnar i Indien. Andra kontanta gåvor noterades även som en god start på insamlandet budgeterade 30 miljoner.