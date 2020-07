ST för 50 år sedan: Spelar in och ställer snart ut – konstnärliga ungdomar trivs bra vid Ulvsjön

Uppe i storskogen vid Näsudden invid den vackra Ulvsjön ligger ett litet torp som är boplats under sommaren för ett par konstnärligt utövande ungdomar. Det är ombudsman Stig Gustin som slagit sig ned här och hans dotter Wivian målar och hennes släkting Marita Gustin sjunger. När vi kommer på besök håller Marita just på att sjunga in på band, som Stig Gustin ska ta med till Stockholm, där han bor. Får se om det kan bli en storsångerska här uppe i skogarna. Wivian målar naturalistiskt och har fått ihop en hel del sak, som kommer att presenteras för en större publik i samband med Stöde stormarknad 31 juli–2 augusti. Stig Gustin återvänder till sin fäderneby när han tar semester. Han är född i Ulvsjön och for därifrån på 1940-talet. Då fanns 125 personer i byn. I dag finns där 60. Skolan och handelsboden är borta. Framför kameran syns Marita Gustin, Inger Witalisson, Stig Gustin, Wivian Gustin och Eva.

Jordbrukare som skjutit på höskörden har det just nu bekymmersamt. De senaste dagarnas myckna regnande håller på att ställa till det. Om det fortsätter falla är det risk för att höet blir förväxt. För hög växttrådhalt försämrar kvaliteten och korna kan inte smälta fodret.

Kvinnorna syns och tar plats i poliskåren. Ulla Egnell, 21, Sundsvall, är Härnöands första kvinnliga polisman. Hon har nyligen utesaminerats från polisskolan i Solna, och har nu anställning vid Härnösandspolisens skyddssektion. Det finns tidigare en kvinnlig polisman i Örnsköldsvik och två i Sundsvall. I samma poliskull som Ulla Egnell fanns 18 flickor.