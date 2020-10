ST för 50 år sedan: ST möter låginkomsttagarna som aldrig kan strejka

Många yrkesgrupper har gått i strejk för bättre existensvillkor. Och överlag lyckats. Men författarna och bildkonstnärerna tillhör en yrkeskategori som inte var vare sig strejk- eller förhandlingsrätt. Författaren John R. Sothe, 51, och konstnärinnan May Hildegard, 5§, i Östbydal, Kramfors, vet hur det känns att sakna dessa fundamentala rättigheter. De måste klara sig på en sammanlagt årslön av cirka 8.000 kronor. Under existensminimum!

– Men vi har själva valt våra yrken och tar konsekvenserna, säger de båda.

Som student och handelsgymnasist hade Sothe välavlönade anställningar på 1940- och 50-talen, men valde sedan den obekväma vägen. Debuterade 1955 med romanen "Barn av sin jord" och har tre romaner bakom sig. May Hildegard har skaffat sig färdigheter hon Hampe Svanberg och Signe Barth, och blev San Michele-stipendiat 1963.

Gamla division II-klubben Ljunga IF har återväxten tryggad. Klubbens yngsta lirare, 13–14 år, vann nämligen slutspelet i 70-iaden i fotboll, som avgjordes i Sundsvalls Idrottspark på lördagen. Sunds IF blev tvåa och Essviks AIF trea. Efter matcherna utdelades medaljer i valörerna guld, silver och brons, samt diplom, av representanter från Medelpads Idrottsförbund. Resultaten: Sund–Ljunga 2–2, Ljunga–Essvik 2–0 och Essvik–Sund 3–3. Bäste målskytt: Per Nilsson, Sund, 3 fullträffar.

I dagarna har 25 år förflutit sedan Delos-katastrofen inträffade utanför Fågelharn i Gnarp, varvid fem av motorskonaren Delos sex man starka besättning frös ihjäl i full snöstorm på den strandade haveristen några hundra meter från land.