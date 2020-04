ST för 50 år sedan: Stadens hårdexploatering för gamla E4 en skandal och bara en medelpading i Norrlands eget landslag

Hagavägen och Norra vägen är en planeringsskandal, hävdar de människor som måste använda trafikleden. Skulle en företagare nonchalera säkerhetsreglerna i sin fabrik på det sätt som Sundsvalls stads byggnadsnämnd gjort med Vägverkets goda minne skulle vederbörande kallas allt annat, men inte ansvarsmedveten. Gångtrafikanterna är lyckliga, när de kan fly undan att bli nedstänkta och påkörda på den trånga, hårt trafikerade leden. Med berått mod bygger staden ut ett bostadsområde för 6.000 människor – Bosvedjan – att trafikera den hårt nedslitna vägbiten. Därtill lägger man ett jättevaruhus och en terminal för tung trafik och en stor bilanläggning med verkstad och försäljning. "Vi kan inte stoppa stadens utveckling", svarar stadens ansvariga. Vägverket talar om att det fattas pengar.

Kjell Uppling, Ulf Sondell, Lasse Nordin, Göran Sundfors. Det är den mest givna kvartetten i ett "norrländskt fotbollslandslag". Sportskribenter från 14 Norrlandstidningar har tagit ut var sin elva ur division II Norrland – och samtliga var eniga om att den kvartetten skall spela. Och så här ser laget ut (4–3–3): Målvakt: Kjell Uppling, IFK Luleå. Fybackslinje: Sten Edqvist, Brynäs IF, Ulf Sondell, Sandåkerns SK, Bo LIndmark, IFK Luleå, Mats Jonsson, Gimonäs CK. Mittfältare: Kenneth Åslund, Gefle IF, Gösta Hällström, GIF Sundsvall, Ove Moström, Sandåkern. Forwardar: Lasse Nordin, Domsjö IF, Christer Sjölund, Domsjö, Göran Sundfors, Bynäs.

Bokslutet för Sundsvalls stads förvaltningar slutar med ett överskott på nära 5,6 miljoner kronor på driftsbudgeten.