ST för 50 år sedan: Stödes populäraste värdinna hittar vi i skolan och våren fyra veckor försenad

I Slättåbygdens skola i Stöde behöver man inte ha trist på håltimmarna – om man inte själv vill förstås. Man kan få en kopp kaffe också på eftermiddagen och man har dukar på borden i matsalen. Allt är inte skolvärdinnans förtjänst, men det är hon som ser till att hobbyrummet är öppet när de olika klasserna har håltimmar och det är hon som bytt ut juldukarna mot mer vårliga bordsprydnader. Och om inte så många skolstyrelser satsat på det nya, med en skolvärdinna, så skriver de flesta i Stöde under på att satsningen betalar sig.

– Så fort jag såg annonsen att skolstyrelsen sökte en skolvärdinna tänkte jag att det där är nog något för mig, berättar fru Walda Eriksson, som sedan höstterminen 1969 har jobbet som Stödes första och enda skolvärdinna. En kontaktskapande trivselfaktor bland både barn, ungdomar och vuxna. Inte undra på att hon på bilden bärs i gullstol av Göran Karlsson, Jan Ödmark, Billy Malmström, Thomas Holmqvist.

I all tysthet var Sundsvall varmast i landet fredagen den 17 april. Men säg den glädje som varar. Redan dagen därpå var det dags för vinterplaggen igen. Och under tisdagen var det inte precis vårligt, Bara plus tre grader klockan 13. Förra ¨året samma dag och tid var det plus 5. April genom åren tycks ha ett gemensamt drag – detta att fördröja våren. Men i år är det onekligen kärvare än vanligt och våren bedöms vara fyra veckor sen.

– Härnösand kan bli ett idrottscentrum för hela Västernorrland om försöket slår väl ut, konstaterar Johannes D Degen, Härnösand, med anledning av att vuxengymnasiet ska inför idrottsklasser.