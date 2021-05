ST för 50 år sedan: Succé på direkten för Bjärbo i hemmapremiären – och roligt GIF-spel gav klar 3–0-seger

Med två mål skapade 22-årige Per Bjärbo förutsättningar för att bli Sundsvallspublikens nya gunstling. Nyförvärvet från Helsingborgs IF var ett ständigt orosmoment i GIF-anfallet och gästande Boden, som efter fyra matcher ännu inte gjort mål, fick finna sig i att lämna IP med tre mål i baken sedan Gösta Hällström gjort 2–0-målet. Hur Giffarna står sig i norrtvåan i år återstår fortfarande att se och en bra värdemätare blir mötet med topptippade Sandvikens IF i nästa omgång. "Hur som helst är Giffarna Medelpads enda hopp i norrtvåan. Kuben och Timrå har vissa chanser att klara sig i den jumbostrid som lovar att bli ovanligt dramatisk men nykomlingarna har absolut inga medaljer att se fram emot", skriver Tony Pettersson i krönikan.

Bågskyttedamerna i Sundsvallsdistriktet har öppnat säsongen med vårystra rekordtakter. För två veckor sedan angav Birgitta Sundman från Karlsvik tonen, med svenskt rekord på sträckavstånd 55 meter. 249 poäng var resultatet. Men i går klippte Clary Lindblom, Timrå, till med 259 poäng i Härnösand. Och av bara farten noterade hon 786 totalt. Nytt rekord, det också.

– Jag har funnit den – Sundsvallsviolen! Konstnären Rolf Lidberg, med sina gedigna kunskaper i botanik, lotsade med varsam hand de naturintresserade medlemmarna i Östra Medelpads naturskyddsförening igenom växtsamhällenas miniatyrer på Söråkerslandet på söndagsmorgonen. Med på turen var också ornitologen Nils Lundmark, som med kikaren i högsta hugg lika triumferande kunde rapportera: Vårens första svalor är här!