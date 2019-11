ST för 50 år sedan: Sundsvalls äldsta grossistföretag har lämnat stan – möter framtiden i ny partihall i Bydalen

Sundsvalls äldsta nu existerande grossistfirma är Erik Dahlbergs Grosshandels AB eller kortare benämnt Ede-bolaget. Det är före detta Gottfrid Erikssons, som räknar 1892 som födelseår, alltså ett 77-årigt företag i år. I dag har man särskild anledning fira företaget. Man flyttar nämligen in i nybyggda skräddarsydda lokaler vid Trafikgatan i Bydalen. Här slår man alltså upp portarna i dag för ett i allo modernt grossisthus. Direktör Erik Dahlberg, som varit resande och prokurist hos Gottfrid Erikssons sedan 1920, övertog företaget 1934, I början av 50-talet trädde Dahlberg j:r, disponent Carl-Erik Dahlberg, in i företaget. 1960 ombildades firman till aktiebolag. Företaget har hittills haft sina lokaler under alla år i ett av de ståtliga magasinshusen.

– Och nu är vi glada över att få flytta in i de här nya lokalerna, säger direktör Dahlberg.

Med ett specialvässat, men högst vanligt gräsverktyg, togs på måndagen det första spadtaget för det 8,5-miljonersbygge, som skall ge Sundsvalls sjukhus psykiatriska klinik på Sidsjön ett länge efterlängtat medicinskt centrum. Ordföranden i landstingets centrala byggnadsnämnd, Rolf Kjärrman, lyckades vända den första tjälbundna torvan på sjukhusområdet innan den symboliska akten var över och motorsågarna kunde fortsätta jobbet att jämna en talldunge i sjukhuspaviljongernas mitt med marken.

Det är relativt få människor som planerar att köpa färg-TV och en klar majoritet av de tillfrågade anser färg-TV oviktig, framgår det av en ny undersökning som gjorts av Statens konsumentråd.