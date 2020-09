ST för 50 år sedan: Sundsvallsbo har märkt 16.000 fåglar – ST var med näst bästa säsongsnatten på Stornäset

Natten var kall. Den första frosten hängde i luften. Men för de tre fågelskådarna i den grönmålade lilla värmestugan längst ute på Stornäsets långsträckta sandrevel betydde kylan ingenting. Nils Lundmark och hans kamrater Bo Karling och Leif Johansson var alltför upptagna av att vittja fågelnäten. Det handlade om fågelmärkning, en syssla som Sundsvallsornitologen Nils Lundmark pysslat med sedan 1944. Då var han 14 år. Sedan dess har han hunnit med att mörka sisådär 16.000 fåglar! Thomas Lundmark, 11 år, var också med den här kyliga morgonen. Thomas är son till Nils och intresserad av fåglar han också – det hörs på snacket – även om fotboll och ishockey drar betydligt mer. 52 vadare av sju olika arter blev fångsten. Näst flest någonsin. Rerkordet, 56, är från 1968. På bilden från vänster: Leif Johansson, Bo Karling, Thomas Lundmark, Nils Lundmark.

Vilken final det blev på herrarnas 200 meter medley under den sista finalkvällen på årets sim-EM. Gunnar Larsson utklassade sina konkurrenter och vann på nytt världsrekord – hans andra under de sex tävlingsdagarna i Barcelona. Hans Ljungberg, Timrå AIF, svarade för rena explosionen under den avslutande längden och kunde därmed säkra en bronsmedalj, 0,7 sekunder från silvret!

Nanny Johansson i Sillre, Erikslund, hade 16 unghöns tills för några dagar sedan. Då skulle hon en morgon se till sina fjäderfän inne i hönsgården och mötte en oförglömlig syn. Endast en höna var i livet. Övriga var massakrerade eller halvt uppätna av något slags rovdjur (grävling, räv eller mink) som grävt sig in.