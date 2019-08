ST för 50 år sedan: Surströmmingsrekord i Kovlands Ånäspark och Timråbo vill ha bort arvode för kommunala uppdrag

Under gårdagskvällen arrangerade Bosse Brodin (bilden) Norrlands största surströmmingskalas i Ånäsparken i Kovland. Där var dukat för 400 surströmmingsätare och Bosse klarade säkert av några hundra till. Han själv räknade med 1000 besökare. Vanligtvis har man 300 en fredagskväll. Det skulle även slås surströmmingsrekord. Förra året gick Sverigerekordet på på 47 strömmingar under "obegränsad tid". Herr Lage Andersson från Timrå blev segrare med 30 stycken strömmingar, med tvåan klart distanserad med "bara" 21 stycken. Priset blev 300 kronor och det eventuella magknipet.

En ledamot av kommunalnämnden i Timrå, Åke Söderberg (vkp), har i skrivelse till kommunfullmäktige föreslagit att de förtroendevalda ledamöterna i alla kommunala nämnder icke skall få arvoden för sina kommunala uppdrag. Han vill ha debatt om frågan och tycker det är alltför många som har kommunala uppdrag bara för att få kvittera ut arvoden. Av detta menar han att hela samhällsapparaten blir lidande.

Gymnasiet vid Ånge kan när höstterminen börjar med upprop den 25 augusti redovisa några välkomna förändringar. Till att börja med kommer Bobergsskolan då att under sitt tak hysa både gymnasium och den nya fackskolan. Vidare får gymnasiet med vissa ämnen flytta in i Minervaskolan för sambruk av lokaler med högstadiet. Sist med inte minst: Ångegymnasiets lärarsituation är inför skolstarten ovanligt ljus. Rektor Georg Sundbo berättar att de har i stort sett behöriga lärare över hela linjen. Tillgången till kompetenta lärare har nämligen överlag förbättrats avsevärt under senare år.