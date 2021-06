ST för 50 år sedan: Tack och avskedsföreställning vid Hussborgs skogsskola – nu tar landstinget och ny gymnasiet över

I och med fredagens avslutning vid Hussborgs skogsskola gick en epok ur tiden. Skogsvårdsstyrelsens skogsskola lämnar från och med den 1 juli över till landstinget i Västernorrlands län. En epok, som har sina rötter i 40-talets kursverksamhet i Ljungaskog och som under 60-talet organiserades till Hussborg, inlemmades nu under gymnasieskolans stora och breda organisationstak. Skogsskolan i Skedom, utanför Sollefteå, kommer också under landstingets regi, liksom liknande yrkesskolor i landet. Gymnasieskolan, som träder i kraft i höst, innebär ren organisatoriskt att allautbildnings enheter efter grundskolan skall tillhöra samma huvudman, primärkommuner och i detta fall landstinget. Stipendier utdelades av rektor Per Gunnar Blixt till bland andra bildens Mats Persson, Lars Johansson, Alf Halén, Anders Eihland och Kjell-Erik Nilsson.

Öjestrands vårdhem i Njurunda har nu tagits i bruk som vårdhem för för vuxna, gravt handikappade utvecklingsstörda. Den röda tegelbyggnaden har byggts om och renoverats för 320.000 kronor och hemmet har nu plats för 30 patienter. När vårdhemmet pressvisades i går hade redan 26 patienter från främst Bodaborg installerat sig.

– Landstingsmötet hösten 1969 fastställde en plan över en omfattande utbyggnad av omsorgsverksamheten i Västernorrlands län och ombyggnaden av Öjestrand är ett led i denna, berättade omsorgschefen Torgny Gustin.

Dansbanorna kommer att gapa tomma i Gnarpsbaden på midsommarafton. I går, fredag, sa Kungen i konselj nej till den traditionella festen.