ST för 50 år sedan: Tätt med konst i kulturens Sundsvall – "Made in Africa" drar blickarna mot själens spegel

"Made in Africa" heter den utställning, som i går öppnades i Sundsvalls museum och som skall pågå under tio dagar framåt. Den handlar om modern afrikansk konstproduktion av textil och konsthantverk och har under sommaren visats på Nationalmuseum. Tre verkstäder är representerade, alla belägna i södra delen av Afrika. Det märkliga med dessa verkstäder är att de under sin uppbyggnadstid har stått – och fortfarande står – under svensk konstnärlig ledning. Detta har emellertid inte hindrat att gamla afrikanska konsttraditioner, där människorna ofta är utformade så att "själens spegel" framträder ögonen, "själens spegel", näsan och munnen. Historien om Shembe, heter den stora bildvävnaden ovan, som berättar om afrikans väckelserörelse.

Två av Sundsvallspolisens Volvo-bilar av typen 145 belades i går , fredag, med körförbud. Åtgärden anbefalldes från Rikspolisstyrelsen och sändes ut till samtliga polisdistrikt i landet via polisens teleprintlinje. Totalt rör det sig om 120 145:or, som nu tagits ur trafik i avvaktan på verkstadsbesiktning på måndag. Man har upptäckt rambalkssprickor på polisbilar av denna typ. De två bilar som nu tagits ur trafik ur trafik i Sundsvall används som hundbilar.

Dopingskandaler – falska hästar – stötkörningar. Det är beskyllningar av grövsta kaliber, som i dagarna försöker få svensk travsport på knä. För beskyllningarna svarar Bertil Vallentin, Täby, ordförande i en sammanslutning han kallar Svenska totospelarnas förening – med 1 300 medlemmer. Han gör det i en 64 sidor laddad bok.