ST för 50 år sedan: Torpsborna dansar med snabba ryck – stilen måste gå i arv tror erfaren danslärare

De dansanta innevånarna inom Torps kommun har den speciell dansstil. Det är vanligt att dansare far fram ungefär sakta, sakta, quick, quick. Toprsborna dansar fram sakta, sakta och quick. De snabbar sig liksom mot slutet av fyrtakten. Den där hemligheten fick vi lära oss vid en danskursavslutning i Fränsta, där 134 skolungdomarn ur klasserna 7–9 under tio lektioner lärt sig det mesta om foxtrot, lärt sig hasa fram på dansgolvet till tonerna av all världens bästa i muikväg. Spelat från grammofon. Som danslärare har Rune Bergström, Sundsvall, fungerat och som dansmasterns assistent har Anne-Marie Nilsson, Bergsåker, framträtt. Det var också Bergström som meddelade oss nyheten att innevånarna i har en speciell dansstil.

Sundsvalls stads fritidsnämnd och nya bandyallsvenska Selångers SKbjöd på en pampig invigning av isbanan i Sundsvalls Idrottpark i går eftermiddag. Fritidsnämnden hade regisserat förspelet med ljusspel, och i det efterföljande träningsspelet med det röda lacknystanet spelade Selånger så att "Sladden" Bergströms allsvenska Nässjö kom på sladden. 50 unga konståkningsflickor från Heffners bildade bokstäverna SSK med facklor i händerna. Stadsfullmäktiges ordförande Bo Martinsson invigningstalade. Och plötsligt strålade 80.000 watt från de åtta belysningsmasterna. Matchen vann Selånger rättvist med 2–1, vilket lovar gott inför allvaret som väntar när seriespelet drar i gång.

Skönsbergs kyrkobrödrakår, den näst äldsta i Norrland, kunde i går fira sitt 40-årsjubileum – i KFUM-lokalen i Sundsvall, då kyrkobröderna för närvarande är hemlösa.