ST för 50 år sedan: Trestjärnigt förpliktar – och visst håller Kävstabron måttet

Det enda trestjärniga som Medelpad har i campingväg är anläggningen vid Kävstabron. För att bli kassificerad som trestjärnig fordras en hel del av campingområdet, så vi for ut till Medelpads stolthet i fråga för att "kolla" det mesta, och det började bra. Ur högtalarna ljöd: Den blomstertid nu kommer. Inte så konstigt, skulle det visa sig, då det var utegudstjänst just när ST dök upp på söndagsförmiddagen. På själva campingområdet finns 80 platser att slå upp sina tålt på, plus ett antal husvagnsplatser (hur många beror på vagnarnas storlek). Där finns också åtta fyrabäddsstugor, samt tre sovhytter med två bäddar i varje. I centralköket finns värmeplattor och utanför dricksvatten, tvättvatten, dusch och fyra toaletter. Men inte nog med det, en särskild plats att tvätta bilen på var också iordninggjord. Älven utnyttjas med fördel för bad, båtturer (finns att hyra) och till fiske. I serveringen erbjuds både fika, varv och kall mat, samt en pubhörna och TV.

En 52-årig stockholmare, köksmästaren Per Hellzén och hans maka Siri skadades vid en singelolycka på E4 i Torsboda på söndagseftermiddagen. Makarna färdades i en öppen sportbil, som kom i sladdning och voltade ner i diket, där den blev liggande på taket. Störthjälm (!) och en oerhörd tur räddade paret från allvarligare skador. Siri Hellzén mest omtumlad, medan maken bröt båda nyckelbenen.

En sådan vacker söndagsmorgon som i går kunde man finna ett 150-tal personer samlade i Hedbergska skolans aula. Det var det offentliga öppnandet av 1969 års svenska schackmästerskap som då ägde rum.