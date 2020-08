ST för 50 år sedan: Tyskt fartyg på grund bara 25 meter från land – radarn var ur funktion

Fartyget – järnlastade tyska Marus på 382 bruttoton från Harem Ems – var under natten mot i går, onsdag, på väg in mot Sundsvalls hamn. I den svåra dimman hade fartyget mycket svårt att hitta. Radarn fungerade inte och det gick på grund vid Stenviken, längs Bremöns sydostsida. Grundstötningen var helt odramatisk. Dramatiken infann sig först när dimman lättat på onsdagsmorgonen. Då fick besättningen på fem man en mindre chock. Marus hade gått på grund bara 25–30 meter från landbacken! Grundstötningen inträffade vid fyratiden på morgonen. Då befann sig Marus cirka två distansminuter för långt in mot land i förhållande till den vanligtvis använda farleden vid passage av Bremön. Om fartyget inte hamnat på grundet strax utanför stranden hade det troligen ränt rakt upp på land. Lastutrymmet vattenfylldes snabbt och styrbords livbåt gjordes omedelbart klar för användning.

När Anders Zellin, Frötuna, Ljustorp, höll på att ta in höskörden hördes plötsligt en stenduns på loggolvet. Han böjde sig ner för att ta upp "stenen" och kasta bort den, och upptäckte då att det inte var en vanlig stenklump som slunkit med i hölasset. "Stenen" visade sig vara bladet från en stenyxa, en skafthålsyxa från en tidsperiod som sträcker sig från stenålderns slut in på början av bronsåldern.

Ny ska kommunalgubbarna i Timrå skapa en ny stadsbildning, som innefattar Vivsta, Tallnäs och Sörberge. En stadsplan, som innehåller möjligheter för en bebyggelse på cirka 700 lägenheter, finns just nu utställd på kommunalkontoret i Timrå.