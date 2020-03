ST för 50 år sedan: Utsålt i fjällvärlden i påsk – men skönt i snön även på hemmaplan

Om det är sant det hon säger, receptionisten på Hotell Granen i Åre, Diana Larsson, då kan man faktiskt förutspå de västjämtska fjällhotellen en lysande framtid.

– Om det inte är fullsatt i påsk så är det lika bra att klappa ihop rörelsen och försöka sig på någonting annat, menar hon.

Turisterna kryllade över allt vid ST:s besök. Bilar från Stockholm, Göteborg, Malmö och Norge samsades med mer välkända nummerplåtar, märkta med Y och Z. Men vi såg också bilar från Finland och Frankrike! Kändisar är också svåra att undvika, både nationella och lokala. Skidbackarna hemma i Medelpad mådde förstås bra av den snö som föll natten mot påskaftonen. Så när solen kom blev det full fart, där vi kollade in läget i Skönviksbacken.

Det blev en trafikolyckornas dag under påsklördagen i Sundsvallsdistriktet. Huvudparten rörde sig om smärre krockar dör det hala vägunderlaget bidrog till plåtkänningarna. Allvarligaste krocken inträffade på E 75 i Österlo, Stöde, där en Stockholmsbilist fick sladd på sin bil efter en grop i vägbanan. Bilen kanade över på vägens vänstra sida just som det blev möte med en bil med två personer. Bilarna krockade front mot front. Två personer fördes till Sundsvalls sjukhus. Deras skador var dock inte allvarliga. Det rekordantalet ingripanden som gjordes under skärtorsdagen och långfredagen mattades inte märkbart under påskaftonen.

I mitten av 1971 beräknas TV 2-nätet vara utbyggt i sådan omfattning att 93 procent av befolkningen skall kunna se programmet. Ånge har fått vänta, men väntas ha klart med TV 2-sändningar fjärde kvartalet i år.