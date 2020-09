ST för 50 år sedan: Väpnat postrån i Sundsvall – maskerad man fyllde Konsumkasse med pengar och flydde söderut

Postexpeditörerna Kerstin Selin och Birgitta Nyberg andas ut efter att ha upplevt några spänningsladdade minuter framför en vapenförsedd maskerad postrånare på postkontoret Sundsvall 8, Kubikenborgsgatan 14, i går. Rånet skedde minuterna efter klockan 18 och händelseförloppet inleddes med att en postanställd vid namn Näsman besökte kontoret för att hämta paket- och värdetransport. Han gick som vanligt in bakvägen. Ena postexpeditören såg den gula skåpbilen komma och öppnade dörren. 18.02 hade hon låst postens huvudingång, innerdörren, men inte ytterdörren. Hon ville ju inte låsa ute postboxkunderna. Den postanställde Näsman kom alltså via bakvägen och när han efter avslutad lastning gick omkring 18.10 tyckte han sig förnimma att någon stod i källartrappen. Han såg ingen, men gjorde ändå en indirekt iakttagelse. Han slog igen bakdörren och körde iväg. En stund senare knackade det på dörren, som öppnades av Birgitta Nyberg. En maskerad man beväpnad med en pistol trängde sig in, plockade fram en vit Konsummärkt plastkasse och beordrade kvinnorna att fylla den med pengar. Runt 30.000 kronor beräknas ha fått plats i kassen innan mannen försvann genom bakdörren. Några pojkar på platsen gjorde viktiga iakttagelser, som att mannen tog plats i en bil, och att flykten tycktes ha gått söderut. Mot Fläsianhållet...

Sundsvall har nu en av landets största och elegantaste biljardsalonger, med plats för tolv bord i Valandshuset.

På måndag flyttar Sundsvallsbankens kontor i Stockvik. Från Kusten till större lokaler vid Liz Motell.