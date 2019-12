ST för 50 år sedan: "Vita huset" i Timrå får pengar – Uddéns bearbetning av regeringen ser ut att ge resultat

Innovationscentret i Timrå var på väg in i en ekonomisk kris. För någon vecka sedan förklarade Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) att man drar in sitt stöd om en halv miljon kronor per år till Innovationscentret. AMS-pengarna har under det år verksamheten bedrivits i Fagervik och utgjort ekonomisk grundval. Anledningen till att AMS drog in sitt bidrag var rent arbetsmarknadspolitisk och hade inget med verksamheten att göra. Ett överskott på tekniker har förvandlats till ett underskott och Per Uddén på Innovationscentret kunde konstatera att den arbetsmarknadspolitiska motiveringen för ett AMS-stöd inte gällde längre. Uddén hade bedrivit verksamheten som industriellt beredskapsarbete. Så vad göra för att få in pengar för fortsatt jobb med exempelvis att skapa en telefon för blinda (se bilden)? Jo, förutom AMS-bidraget har en särskild stiftelse bidragit till ekonomin. Och nu skall en insamling till stiftelsen intensifieras. En insamling socialminister Sven Aspling lovat ställa sig bakom, efter att Uddén uppvaktat ministern i ett försök att marknadsföra Innovationscentrets strävan att ge de svårast handikappade olika hjälpmedel.

75 årsarbetare vid vedhanteringen på Svartvik blir överflödiga – men ges arbete i andra sysselsättningar vid Svartviksbuktens industrier eller andra SCA-enheter i Sundsvallsdistriktet – efter en samordning av råvarumottagning med Ortvikens pappersbruk.

Sundsvalls stad och Sundsvalls Hantverks & Industrihus AB planerar att bygga ut. Efter hantverkshuset vid Östermovägen finns nu planer på en filial i industriområdet i Birsta.