ST-läsarnas egna ord om coronakrisen: "Värst att inte få träffa min strokedrabbade mamma"

Vi måste ha något roligt att se fram emot

Förra sommaren blev det inget fiske med min fiskekompis Rasmus Wengelin, 12 år. I sommar kommer det bli en hel del fiske ute i skogarna. Det tyckte Rasmus var en väldigt bra plan. Han har längtat så att vi ska ut i skogarna. I sommar ska hans lilla syster Ebba Wengelin, 9 år, följa med. Vi måste ha något roligt att se fram emot i sommar. Rasmus och Ebba är min systers barnbarn. Vi kommer att hålla lite avstånd, blir perfekt med linans längd. Det blir jag som får jaga linan och hänga av fisken och på med ny mask. Detta coronavirus tycker jag är läskigt och jag är ofta orolig. Vi har en knasig tid framöver. Det ska bli skönt att få åka ut i skogen igen med sällskap och få tänka på något annat. Man behöver ladda ny energi i dessa tider.

Carina Nordin, Timrå

Mamma 45 mil bort – och svag hörsel gör telefon omöjlig

Min vardag funkar - jobbar hemifrån mestadels men glad när jag kan åka till jobbet och träffa mina fina kollegor. Det är veckans höjdpunkt. Brukar träna på Friskis 5-6 dgr per vecka - avstår just nu. Läser och ser TV - sitter stilla, dyrare matkonto men har inte påverkat vikten ännu. Inställda resor, men det värsta är att ha sin mamma 45 mil norrut, som dessutom fått en stroke under denna period, att inte få träffa henne. Här i Stockholm där jag bor tycker många att det funkar för deras föräldrar har plattor, dator, de kan prata med Teams, Skype etc. Men det är en värld som min mamma inte lever i, dessutom med låg pension skulle det vara väldigt dyrt. Svag hörsel även med hjälp av hörapparater gör det svårt att prata med henne i telefon. Hörselcentralen - finns det inget stöd för telefoni? Hjälp!

Carina Dufvenberg, Kungsholmen

Mitt stickkafé träffas i Hamnträdgården

Som pensionär saknar jag mina vanliga aktiviteter; konserter, folkmusikträffar, bokcirklar, körövningar, stickkaféer och matlag mm. Så ensamt det blev utan den sociala samvaron! Det har visserligen blivit mer tid över till att läsa och sticka och det går ju bra att promenera både ensam och tillsammans två och två! Nu när vårvärmen kommit träffas dessutom mitt stickkafé regelbundet i Hamnträdgården. Alla tar med en egen stol så att vi kan hålla behörigt avstånd mellan oss. En annan räddning är Internet och de sociala näten. På Facebook finns många grupper om böcker, stickning och folkmusik att delta i. Fantastiska konserter både folkmusik och klassisk musik streamas. Genom Messenger ses vi för att sticka, ha matlag och prata böcker. Lite dålig mottagning är det ibland, men ändå trevligt!

Maria West, Sundsvall

Så ser en vanlig dag ut i coronatider

► Börjar vardagen med morgonfika och ST

► Kör hemmagym med Sofia på TV play efter dagens promenad. Då är min kropp&knopp med mig hela vägen!

► Pratar i telefon med nära, kära och vänner och läser

► Ser nyheter med senaste Corona-nytt

► Lagar mat och håller ordning i hemmet förstås!

Negativt:

► inte fysiskt träffa och krama nära/kära/vänner

► ingen läxhjälp, gym, bokprat, teater, restaurang, bio, resor

► inga spontantittar i affärer

► den tomma stadskärnan

Positivt:

► inga tider att passa – saker får ha sin "processtid"

► lärt mig använda digitala mötesplatser

► handlar livsmedel on-line med hemleverans

► möter oftare än annars ett leende och ett hej under promenader

Coronatiden kan också påverka vår livsstil till det bättre för klimat och miljö!

Eveline Santner, Sundsvall

