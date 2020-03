ST:s meste fotograf har lämnat oss – tvingades ta första bilderna när alla tiders Timråidol kraschat

Sören Walldin var Timrågrabb. Men en stor del av hjärtat klappade också för Hälsinglands "norrsocknar", eftersom han hade starka rötter på både fädernet (Bergsjö) och mödernet (Jättendal) i det som nu är Nordanstigs kommun.

Efter grundskolan blev det bland annat yrkespraktik hos AB-foto i Skönsberg och han hann övre tonåren också med en sväng till Linköping.

Unge Walldin hade hittat "sin grej" och hade dessutom lyckan att få göra militärtjänstgöringen vid arméns fotoskola i skånska Kristianstad.

Efter lumpen jobbade han vidare åt AB-foto, men när en vakans uppstod på Sundsvalls Tidnings fotoavdelning 1964 sökte Sören anställning, fick chansen – och tog den.

ST hade sedan länge en stark fototradition och då, under 1960-talet, fortsatte tidningen satsningen under ledning av dåvarande fotochefen Jan Normann. Som Norrlands enda sjudagarstidning med extra fokus på söndagsreportagen var bilderna prioriterade i nyhetsarbetet. Både de egna och de som hämtades in med för tiden modern telefototeknik utanför Storsundsvall.

Det var i den miljön Sören Walldin utvecklades vidare.

När jämngamle Timrå IK-ikonen Lennart "Lill-Strimma" Svedberg omkom i en uppmärksammad trafikolycka den 30 juli 1972 var det på sitt sätt en ödets nyck att just gamle skolkamraten Sören med sin kamera skulle vara på plats för att ta de första pressbilderna på det kraschade ekipaget.

Det var en händelse som naturligtvis gjorde ont i Sören Walldin, som med professionalitet ändå hanterade situationen – allt för att ST:s läsare skulle få en verklig bild av nyheten, som skapade något av landssorg.

Men allvarliga och sorgliga stunder varvas förstås under ett långt liv som bildjournalist med glädje.

Som när Marie-Helen Westin från Sollefteå blev "Billan" med hela svenska folket under ett ur svensk synvinkel sällsynt lyckligt skid-VM i Oberstdorf 1987.

Sören Walldin fanns på plats och tog många av bilderna som blev oförglömliga.

Jag vet att Sören själv också gärna mindes just de där ögonblicken med Billan, Magdalena Wallin (senare Forsberg), Gunde, Wassberg och allt vad de hette på den tiden.

Skidor låg varmt om hans stora sporthjärta och med åren blev också skidskytte något av en favoritgren. Men det vore fånigt att peka ut något speciellt område som intresserade eller passade Sören Walldin bäst. Han var allsidig.

Men jag kan tänka mig, att han gärna snackar golf och gamla Timråmiljöer eller fotograferar, tränar ju-jutsu och badminton och sjunger i manskör med mängder av bekanta och vänner från förr, i den värld han nu träder in i. En som jag är övertygad om att han snart söker upp är mångårige ST-kollegan Curt Bladh (vars böcker han i flera fall var med och bildsatte).

Och så lär han försöka hålla koll på vad som händer i släktens sommarstuga, som ligger mellan Bergsjö och Hassela. En plats han ständigt längtade till, även när sjukdom plågade honom de sista åren.

Sören Walldin sörjs närmast av en dotter och son med familjer.