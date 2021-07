Stack ner grannen mitt i natten – misstänkte Matforsbon vädjar om förlåtelse i rätten

Larmsamtalet signalerar kaos, skräck och smärta. Knivhugget hade gått rakt in i magen och resulterade i att tio centimeter av den attackerade mannens tarm stack ut.

Under torsdagen startade rättegången mot 23-åringen som misstänks för mordförsöket i Matfors natten mot den 19 april i år.

– Jag vill börja med att be alla drabbade om ursäkt även om jag förstår om de inte förlåter mig, säger den misstänkte mannen innan åklagaren börjar ställa sina frågor.