Stalkade sitt ex i månader – döms för olaga förföljelse

Under flera månaders tid under 2018 och 2019 försökte mannen kontakta sitt ex i Sundsvall via sms, Messenger, Snapchat och Instagram till dess att han till slut blockerades.

I förhör har kvinnan uppgett att det var stressande och provocerande att han inte gav sig. Hon kände sig uppgiven eftersom det inte gick att hindra honom från att swisha – vilket han också gjorde upprepade gånger.

Mannen har även upprepade gånger strukit omkring vid kvinnans bostad samt lämnat blommor och brev där. Vid ett tillfälle slängde kvinnan blommorna – och mannen la tillbaka dem på samma ställe.

Han har även lämnat olika typer av saker i kvinnans brevlåda samt stått och tittat in genom hennes fönster för att försöka få en glimt av henne.

Trots att mannen blev belagd med kontaktförbud fortsatte han att söka upp och kontakta kvinnan.

Enligt kvinnan förstod mannen inte att hon tyckte att det var obehagligt. Själv så har mannen sagt att han hade en önskan om att de skulle kunna bli tillsammans igen och att han i vart fall ville att de skulle få ett fint avslut.

Mannen har förnekat brott gällande den olaga förföljelsen. Han har vidgått vissa händelser, men menat att han inte ska dömas för ofredanden eller överträdelse av kontaktförbud.

''Med förfölja avses att någon upprepat angriper, plågar, terroriserar eller utsätter en annan person för obehag genom att begå brott eller andra överträdelser mot denne. Det krävs inte något särskilt syfte för att handlandet ska utgöra en förföljelse. Vad som förutsätts är bara att det upprepade handlandet objektivt sett framstår som påträngande eller besvärande eller annars som ett angrepp på personen i fråga'', skriver Sundsvalls tingsrätt i sin dom.

Rätten konstaterar att mannen ska dömas för just olaga förföljelse. Han döms även för ett ofredande och grovt rattfylleri.

Påföljden blir skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse hade valts som påföljd hade fängelse i fyra månader dömts ut. Han ska även betala över 30 000 kronor i skadestånd till den drabbade kvinnan.

I domen framgår det att mannen även haft kontaktförbud tidigare gentemot en annan kvinna.