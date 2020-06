Stand up paddling passar stora och små – till och med hundar: "Är lite som att ta en kvällspromenad"

För Jenny Ohlsjö och Monika Zetterberg är SUP – stand up paddling en relativt nyfunnen passion. Hundarna Elvis och Hugo bangar inte heller att få på sig flytvästar, hoppa på brädan och ljudlöst glida ut på vattnet.

– Det är så enkelt, man tar brädan under armen och går ner till sjön. För mig är det som att ta en joggingtur. Det är bra träning och samtidigt lite meditativt, särskilt när det är en stilla kväll, säger Jenny Ohlsjö.