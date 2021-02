Stark soloprestation, gräl och bortdömt mål när Timrå IK tog elfte raka segern: "Höll hög klass"

Det började rätt så händelselöst i Renew Arena och den första perioden förblev också mållös mellan Väsby IK och Timrå IK, även om lagen bytte några chanser med varandra.

Men målen skulle komma.

I den andra perioden drog Timrå IK nämligen ifrån och kopplade greppet rejält. Det började med en finfin prestation från forwarden Viktor Lodin som öppnade målskyttet för gästerna.

Efter det rasslade Timråmålen in ett efter ett.

2–0 kom genom Alexander Lindelöf i numerärt överläge och 3–0 genom Jacob Olofsson.

Olofsson serverades puck av Walli-Walterholm efter att gästerna vunnit puck högt upp i banan.

Men det tog inte slut där.

Timrås förstakedja stod för 4–0 i början av den tredje perioden när Dahlén och Lööke spelade fram Sebastian Hartmann till ett fint läge.

Med 4–0 på tavlan för Timrås del såg det ut som att Timrå relativt enkelt skulle kunna kassera in sin elfte seger. Då kom hemmalaget med en replik genom Raphael Lavoie som bröt nollan för sitt Väsby, och personligen dessutom bröt sin åtta matcher långa måltorka.

Hemmalaget fick ny energi och fortsatte att pressa Timrå och skapade en hel del chanser framåt.

Och det gav utdelning. Med sex och en halv minut kvar att spela lyckades Colin Smith peta in pucken bakom Adam Ohre. En situation som videogranskades, men som till slut dömdes mål.

I slutminuterna fick även Timrå IK ett mål videogranskat efter att Sebastian Hartmann fått in pucken i mål. Där dömdes målet däremot bort efter att man bedömt att pucken gått via skridskon och in i mål.

Matchens snyggaste ...

... Viktor Lodins soloprestation fram till 1–0 i början av den andra perioden var riktigt snyggt och höll hög klass. Målet öppnade upp matchen och banade vägen för en riktigt stark period av gästerna.

Lodin var dessutom med och spelade fram Olofsson till 3–0 senare under samma period.

Forwarden var riktigt het och det hände mycket när han och hans kedja var på isen.

Matchens humör ...

... I slutskedet av den första perioden fick Sebastian Hartmann en armbåge upp mot käken av en Väsbyspelare och blev stående på knä på isen en stund, tydligt påverkad av händelsen. En aktion som fick Timråspelarna att reagera rejält, speciellt Christopher Liljewall som drog på sig en utvisning för roughing i samband med händelsen.

Efter det gruffades det en hel del på isen vid flera tillfällen och känslorna svallade upp hos båda lagen.

Leon Lerebäck drog exempelvis på sig en utvisning efter att det hettat till ordentligt efter Väsbys reducering i den tredje perioden.

Matchens tre bästa Timråspelare

1. Viktor Lodin

Stod för en väldigt fin soloprestation när han tog pucken hela vägen från egen zon och in bakom Andreas Bernard i hemmalagets mål.

Var även med och spelade fram Jacob Olofsson till 3–0-målet senare i samma period.

Forwarden var pigg matchen igenom och var en av Timrås absolut bästa spelare på onsdagskvällen.

2. Adam Ohre

Var stabil och säker i Timråmålet och höll undan när puckarna duggade mot honom. Ohre visade

3. Alexander Lindelöf

Nyaste tillskottet växer in i laget. Var riktigt het offensivt och stod för 1+1 för sitt Timrå. Bjöd på flera fina avslut.

Matchfakta

Väsby IK–Timrå IK 2–4 (0–0, 0–3, 2–1)

Första perioden: -

Andra perioden: 0–1 (4.17) Viktor Lodin (Jakob Ragnarsson, Alexander Lindelöf), 0–2 (14.44) Alexander Lindelöf (Albin Carlson, Viktor Lodin), 0–3 (19.27) Jacob Olofsson (Erik Walli Walterholm, Viktor Lodin).

Tredje perioden: 0–4 (01.00) Sebastian Hartmann (Jens Lööke, Jonathan Dahlén), 1–4 (5.27) Raphael Lavoie, 2–4 (13.24) Colin Smith (Tobias Lindberg, Raphael Lavoie)

Skott: 23–34 (3–9, 13–13, 7–12)

Utvisningar, VÄS: 18x2 TIK: 5x2 Domare: Fredrik Rönnberg, Daniel Wessner Publik: 0