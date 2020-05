Startskott för stort stödpaket i Sundsvall – 150 personer utbildar sig under coronakrisen: "Kommer stärkta ur det"

Under måndagen startade ett nytt stödpaket i form av en utbildning. Den sker via videolänk och spelas in i Metropolhuset i Sundsvall och det är mest lokala föreläsare som undervisar.

Det är Destination Sundsvall, som ligger under Näringslivsbolaget, Höga Kusten Destinationsutveckling och Jämtland Härjedalen Turism som har skapat utbildningen som är tänkt att pågå under åtta veckor.

– Det är ett projekt som är framtaget för att företag ska kunna investera i sin personal och öka kompetensen nu när de kanske har lite mindre att göra. Det här gör kanske att de även kan behålla personal och kompetensen inom företaget, säger Tomas Agner.

Utbildningen är uppdelad i fyra moduler där varje modul är två veckor. Deltagarna får bland annat lära sig mer om marknadsföring, sälj och affärsmässighet. På förmiddagarna får deltagarna lyssna på föreläsningar och på eftermiddagarna ägnar sig kursdeltagarna åt självstudier.

Det här kan kanske vara med och hjälpa till att mildra effekten av krisen

Utbildningspaketet vänder sig till små och medelstora företag och regionen går in och finansierar 70 procent av personalkostnaden för upp till 10 anställda.

– Det här kan kanske vara med och hjälpa till att mildra effekten av krisen och kommer stärkta ur det. Det är en tillfällig ekonomiskt tillskott som förhoppningsvis kan vara tungan på vågen som gör att företagen kan behålla sin personal, säger Tomas Agner.

Det har varit ett stort intresse.

– Vi har fått väldigt positiv respons. Vi har många deltagare, säger Tomas Agner.

Närmare 300 personer är anmälda till kurserna från Västernorrlands och Jämtlands län. Ett 60-tal företag och omkring 150 deltagare kommer från Medelpad. Främst är det personer restauranger som hoppat på utbildningen. Från Ångermanland är det runt 100 deltagare och 45 företag och från Jämtland är det cirka 30 deltagare.

– Det går fortfarande att anmäla sig till de kommande utbildningsmodulerna, säger han.