Startskottet för Sundsvall Business Awards har gått – Timråföretagaren är årets entreprenör: ”Det här är väldigt stort”

Norrlands Hall & Kapell har sitt sikte på den europeiska marknaden. Bolaget, som på drygt 20 år har utvecklats till en av Europas modernaste tillverkningsanläggningar för produktion av lagerhallar, väderskydd, tält, presenningar och andra PVC-produkter, har både vunnit och varit nominerade till flera olika priser tidigare.

– Men det här känns som det största priset vi har vunnit hittills tycker jag. Det känns naturligtvis hur roligt som helst att bli uppmärksammad, säger Niklas Nordlund.

I motiveringen beskrivs han som ”en person som utmanar i tempo och ambition, som genom åren varit katalysatorn och drivkraften i företaget. En sann entreprenör som genom att våga växla in på ett kraftigt tillväxtspår gjort det lilla bolaget till en nordisk koncern med nästan en halv miljard i omsättning.”

Varför tror du att du vann?

– Vi har haft en fantastisk resa där vi har utvecklat företaget från ingenting till någonting som faktiskt är ganska stort.

Platsen för prisutdelningen var Stadshusets spegelsal och eventet, som är en uppladdning inför nästa veckas gala, gick under namnet Sundsvall Business Lunch. Hållarbarhetsexperten Erika Svensson på Gullers Grupp, höll en föreläsning som bland annat tog upp frågan: Hur bidrar du till att rädda världen och samtidigt stärka er verksamhet?

Hållbart företagande är någonting som torsdagens vinnare Niklas Nordlund har reflekterat över.

– Jag tänker att jag kanske ska slå dagens föreläsare en signal och fråga om hon kan komma och hjälpa oss. För tyvärr är det väl så att det är sådana saker som kanske inte hinns med eller sätts fokus på med den tillväxt som vi har haft. Men jag själv ser definitivt att det är någonting som vi måste jobba med i framtiden.

Förutom priset Årets entreprenör delades Framtidsstipendiet ut till 19-åringen Sofie Heimer, som under sitt UF-år promotade företagande bland elever i grundskolan. Just nu är hon au pair i Barcelona men tackade via ett videoklipp i vilket hon även berättade om framtidsdrömmen att jobba på FN eller Utrikesdepartementet.