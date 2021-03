Statsministern hyllar textilföretagets miljardsatsning: "Visar klimatomställningens möjligheter"

Under onsdagen besökte Stefan Löfven sitt gamla hemlän under digitala former. På programmet fanns bland annat en rundtur hos Renewcell som just nu står i startgroparna inför den omfattande ombyggnaden av lokalerna i Ortvikens nyligt nedlagda pappersbruk.

Pappersmaskiner ut, textilåtervinningsanläggning in.

2022 siktar miljöföretaget på att kunna starta anläggningen, förutsatt att erforderliga miljötillstånd är på plats.

Renewcells VD Patrik Lundström menar att satsningen är något som efterfrågas allt mer i samhället.

– Vi kan inte fortsätta pumpa upp de här bomulls- och polyestervolymerna och sen slänga det på deponi. Vi välkomnar att man handlar exempelvis på second hand men förr eller senare måste plagg slängas och det vi gör då är att skapa en cirkularitet, en återvinning, säger han.

Som ST tidigare berättat föll valet av plats på Sundsvall och Ortviken, till stor del eftersom infrastrukturen redan finns på plats och den logistikpark som håller på att byggas.

I ett första skede siktar företaget på en årlig produktion på 60 000 ton textilfibrer och cirka 100 anställda, som sedan undan för undan skalas upp för att 2030 nå 360 000 ton och cirka 400 anställda.

– Nu kommer också kapitalet. Investerare letar med ljus och lykta efter sådana här investeringar som ger gröna arbetstillfällen, säger Patrik Lundström.

En satsning som Stefan Löfven lovordar och menar ligger i tiden, driven av nödvändiga klimatomställningar.

– Det börjar bli många företag som startar där klimatomställningen är temat. Vi ser det i Norrbotten med H2 Green Steel, i Västerbotten med Northvolt och här i Västernorrland med Renewcell, säger han.

– Det som tidigare betraktades som jobbigt börjar nu mer och mer ses som möjligheter. Sedan är det såklart tuffa omställningar för många som kanske jobbat ett helt yrkesliv inom en bransch. Men den visar klimatomställningens möjligheter och det är nu det händer något på riktigt. Vi är långt framme i Sverige inom området, säger Stefan Löfven.