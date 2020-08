Statsministern i stor intervju om tuffa våren, framtiden och återföreningen med mamma: "Prövningens tid"

Vädret denna förmiddag i Gullvik i Örnsköldsvik, bara ett stenkast med studs från Stefan Löfvens sommarhus i Sörvåge, är inget som semesterfirare önskar.

– Vilket mysväder vi har, är också orden som statsministern hälsar med.

Löfven är observant och ser på en tröja ett klubbmärke för Veckefjärdens Golfklubb, och det gör honom nyfiken.

– Går det bra för Veckefjärdens golfklubb? undrar han.

Och fortsätter:

– Golfintresset gick upp ett tag – och så gick det ner. Såg du killen som var elva eller tolv år gammal, som slog hole in one? Första gången han var ute på en 18-hålsbana så drog han till med en hole in one.

För ett år sedan var det Asap Rocky som stökade till det i Stockholm och drog stora rubriker. Nu är det corona. Hur har din vår och sommar varit?

– Hela våren och den här sommaren är speciell. Den utsätter människor för prövningar. Men jag tycker samtidigt att folk hörsammat rekommendationerna att hålla avstånd. Folk visar respekt och har tålamod för situationen.

Och för dig, när kunde du träffa din mamma i Sollefteå senast?

– Det är fokus på det här. Men andra uppgifter ska skötas så det går inte att lägga allt åt sidan. Vi bestämde oss tidigt för att se till att begränsa smittspridningen så att vi kan skydda liv och hälsa så långt det någonsin går, se till att sjukvården har rätt resurser. Se till att övrig samhällsviktig verksamhet kan fortlöpa.

– Jag har inte kunnat resa förrän vi släppte på den restriktionen i juni. Jag kom upp till semestern. Men det får gå telefonledes, och det är så för många. Jag har besökt henne, men strikt med glasskärm vid ett bord och några meter mellan. På äldreboenden kan jag tänka mig att det blir ensamt när man inte kan gå ut.

Vilka är de djupaste spåren som corona kommer att lämna efter sig?

– När det här är över – jag brukar jag säga att det kan ta ett tag, vi kanske är halvvägs in – så finns insikten att det kan hända igen. Kanske inte ett coronavirus, utan något helt annat som drabbar samhället. Därför är det så viktigt att vi satsar på klimatomställningen så att det blir en grundpelare när vi kör i gång.

– Klimatförändringarna i sig kan skapa så mycket svåra kriser. Det är en bestående del. Ett annat arbete, får framtiden utvisa, kan mycket väl vara så att distansarbete blir mer vanligt – där det är möjligt.

Hur mycket har du hunnit vara ledig och tillbringa tid i Örnsköldsvik?

– Nej, jag hade inte kunnat åka hit. Jag har fått göra som alla andra, naturligtvis. När det blev tillåtet ... om det inte var samma dag så var det dagen efter, så beställde Ulla biljetter.

Är du typen som fixar och trixar på huset?

– Jag tycker väldigt mycket om att läsa och umgås med familjen. Jag tar promenader. Det blir inte så mycket hemmabygge.

Du syns då och då i centrum när du är i Örnsköldsvik. Tycker du man ska handla lokalt?

– Ja, jag tycker faktiskt det. Jag handlar gärna när jag är i Ö-vik. Jag vill stödja den handel vi har här. Jag ser utvecklingen med e-handel, men jag ser också dess klimatpåverkan. Jag tycker det är viktigt med levande stadskärnor.

Vad säger du om utvecklingen i Örnsköldsvik?

– När jag flyttade hit på 1970-talet slogs jag av att det sjuder hela tiden. Det finns en utvecklingsmentalitet. Jag tycker väldigt mycket om entreprenörsandan. Ett helt annat perspektiv... alla våra hockeyspelare, hockeystjärnor kommer tillbaka. De hade kunnat bosätta sig var som helst. De kommer till Ö-vik och investerar rätt så duktigt, så det är ju jättekul.

– Jag driver hårt att hela landet inte bara ska leva, utan jag tycker det är lite för passivt. Hela landet ska ges möjlighet att bidra. Därför är exempelvis Norrbotniabanan så viktig för mig. Vi måste få en räls efter kusten. Det löser inte allt, men det lägger grunden för hela Norrlands utvecklingsmöjlighet.

Hockeyproffsen kommer hem, säger du. Hur ska du själv göra den dag du inte har Stockholm som nödvändig bas?

– Jag får ta ställning till det då. Men en sak vet jag. Jag kommer att tillbringa betydligt mer tid här. Sedan fysiskt var vi ska bo ... vi får fundera på det. Jag betraktar mig som Ö-viksbo.

Som Ö-viksbo värnar man kanske flygplatsen som just nu ligger nere och som är ifrågasatt. Behöver Örnsköldsvik egen flygplats?

– Vi behöver ha fungerande flygtrafik i hela landet. Min hustru åker gärna tåg hit upp – och ner. Hon tar morgontåget 06.21 och är här vid tolvsnåret.

– Flyget ska fungera, men vara mer miljövänligt än vad det är nu. Med miljövänligt flygbränsle, till exempel. Elflyg är faktiskt något man kommit ganska långt på i forskningen. Så för lite kortare distanser ...

Så flygplats i Örnsköldsvik behövs?

– Ja, jag tycker att den behövs. Vi har infört kompensation och Ö-vik var en av de flygplatserna som kom med där. Hur det sedan ska se ut med olika flygplatser i framtiden kan inte jag garantera. Men jag tycker här och nu att det är befogat med en flygplats i Ö-vik, ja.

Vad skulle du ha byggt i Ö-vik om du fick bestämma?

– Vad saknas Ö-vik? Jag tycker inte det saknas så mycket. Som ordförande i Övikshem på 1980-talet pratade vi om kustnära boende. Nu finns det. Jag tycker det viktigaste för Ö-vik är att politikerna här får fundera i dialog med medborgarna.

Håller du med om att coronaläget har satt politiken i pausläge 2020?

– Nja, kanske alldeles i början. För då blir alla upptagna av vad som sker. Vad kan vi göra? Jag tycker vi har haft ett bra samarbete i riksdagen. Många lagar har stiftats med oerhört snabba processer.

– I den meningen finns en gemensam förståelse, men det är inte så att den politiska retoriken är helt borta.

Håller du med att det rått borgfred i någon mening?

– I meningen att partierna har bidragit med att försöka hitta så pragmatiska, snabba lösningar som möjligt. Men återigen, det har inte varit stopp på retorik mellan partierna.

– Det behöver inte vara det heller. Men behöver inte ta bort den delen; för det finns dynamik i demokratin som är viktig att ha kvar. Däremot ska man inse vad man kan göra bäst för befolkningen i vårt land.

Med två år kvar till valet; ge en beskrivning över läget i det socialdemokratiska partiet.

– Vi har i sex år lett regeringen, vi har gjort en stor omriktning av politiken, fått stopp på stora skattesänkningar, lyckats investera rejält i välfärden. 35 miljarder för andra mandatperioden. Bara i år är det 20 miljarder ... nej, det är mer än så. Det är faktiskt så att vi fyller på mer än dubbelt mot de skatteintäkter som faller bort i coronasituationen.

– Den riktningen kommer vi behålla. Det är uppenbart när det blir hårt i en pandemi, att vi behöver ha ett samhälle där vi hjälps åt. Och då har vi inte råd med stora skattesänkningar. Jag vill påstå att partiet känner ett stort ansvar. En ödmjukhet, men också en styrka i att vi står för en samhällsmodell som är betydelsefull i det här läget.

Vad säger du om partiets opinionssiffror?

– Det är klart, alla vill ha högre siffror. Vi ser att – som jag läste en kvällstidningskrönikör skriva – när det nyper till så är socialdemokratin att räkna med.

Är det givet att du leder partiet vid nästa val?

– Om inte partiet säger något annat. Men jag känner inte att det finns någon sådan önskan. Nu ska vi bygga ett samhälle som är klimatsmart – och rättvist och där välfärden fungerar. Oavsett var i landet man bor. Det är en av de viktigaste uppgifterna för ett socialdemokratiskt parti och för partiets ordförande.

Kan du tänka dig en fortsättning som ledare till och med efter valet 2022?

– Just nu ser jag inte att då är det slut. Jag ser framför mig de stora uppgifter vi har framför oss. Riktningsförändringen som gjordes 2014 är rätt, men det är självklart så att vi har mycket kvar att göra.

– Hur Sverige ska positionera sig när det gäller klimatarbete, fred och nedrustning ... allt det där känner jag hunger att få arbeta med.

Vad bestämmer om du fortsätter på din post efter valet? Hunger? Ålder?

– (Skratt) Ja, vad säger du om åldern? Jag vill fortsätta.