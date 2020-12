Stefan Löfven höll jultal: "Hur en människas prövning ser ut är olika"

– Julens viktigaste del är kärlek, gemenskap och solidaritet. Under året har jag bett er i Sverige att göra ert bästa att stoppa smittspridningen. Jag vill dela med mig av vad jag tror att vi har lärt oss under det här långa året, säger Löfven under sin julhälsning som sändes på ST.nu.

Statsministern säger att gemene man har fått omvärdera saker och ting under året, att alla går igenom tuffa tider och att det är en del av livet.

– Arbetstrygghet, psykisk ohälsa, ensamhet, en förälder som avlider. Hur en människas prövning ser ut är olika. Men det kanske är först nu man förstår värdet att inte vara ensam, att ha en familj och stöd från samhället när man förlorar jobbet. Hör av dig, stötta någon. Nästa gång är det du som sträcker ut en hand för att få stöttning.

Löfven konstaterar även att Sveriges välgång har varit beroende av varje persons agerande.

– Efter krisen ska vi bygga Sverige starkare, äldreomsorgen, sjukvården, skolan. Den styrkan ska vi använda oss av när vi hanterar andra samhällsproblem. Jag kan tyvärr inte ringa alla som möter julen ensamma. Men jag ska ringa några. Gör det du också, sträck ut en hand. Och jag hoppas att nästa år blir ett ljusare år. Ta hand om varandra och ha en riktigt god jul.