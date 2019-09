Stefan Nordvall: Sommar? Höstmörkret är en ljusning för Norrland

Sommaren är slut i fall du har tagit sovmorgon och missat det.

Du kan knappt öppna en tidning i dessa dagar utan att det finns en gråtande krönikör som tar upp hur mycket de saknar solen, värmen och allt som de finner är så underbart med den nyss avslutade årstiden.

Och hur det ser i olika digitala flöden ska vi bara inte prata om.

Här fortsätter sommargalningarna att bomba på med alla kommer-ni-ihåg-så-underbar-sommaren-var-minnen med allt från badplaskande barnanekdoter till sköna-ligg-i-hängmattan.

Det känns som att alla har glömt mygg, sand på glassen, solen i moln och strejkande gräsklippare.

Själv säger jag att det är skönt att sommaren är över.

Nu är det dags för nya tider.

Årstider som sållar agnarna från vetet.

Årstider som kan ge oss en sund danande karaktär, så vi kan sluta bete oss som några fnittriga sommarmiffon som tror att allt bara ska vara gullegull i det pågående livet.

Nej, ge mig ett rejält becksvart höstmörker nu.

Låt stormarna vina in över oss och få det nya plåttaket att lätta från nocken och visa vad det går för.

Låt all sommarens grönska falla i drivor så vi kan stå hängande och svärande över räfsan för att försöka hitta igen gräset igen långt där under alla löven.

Låt kvicksilvret åter rasa neråt i termometern så vi kan slänga undan alla kortbrallor och plocka fram Helly Hansen-stället, grovkängorna och den fodrade tjockjackan av vadmal.

Och inte minst, låt snön komma igen.

Låt den vräka ner i decimeterstora sjok som gör att vi pulsande får leta efter den felparkerade bilen och undra var tusan vi gjorde av isskrapan i våras.

Låt snön frysa till tjockt ispansar som gör att dubbdäcken inte räcker till, utan det ska vara rejäla snökedjor framtagna för polarexpeditioner som gäller.

Ge mig en riktig årstid igen som jag kan ta som en utmaning så att vi i Norrland återigen kan utbrista i ett ”vi är mycket hårdare än alla bortklemade svealänningar”.

Kom igen, ge oss bara.

Låt det bli så kallt igen så att snoret fryser till is fortare än du hinner leta efter näsduken under dina sju lager med ylletröjor. Och låt vintern dundra in så att vi åter kan sitta vid tv:n och se alla norrmän förnedra oss i diverse skidsporter medan vi tröstar oss med värmande, skållhet choklad spetsad med vispgräddde.

Sommar.

Vad är väl det att sakna egentligen?

Julen börjar ju närma sig, drygt 16 veckor kvar bara.

Den bästa tiden har vi framför oss. Den som låter oss veta att vi lever.

Stefan Nordvall

Som ser fram mot riktigt tung blötsnö som fastnar på skyffeln.

