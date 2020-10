Stöde avslutade säsongen med seger – tränarna i diskussion om fortsättning: "Får se var det landar"

En betydelselös match avslutade säsongen för Stöde IF. Under lördagen mötte division 2-laget Gottne IF på hemmaplan, en match mellan två lag i mitten av tabellen som inte kunde nå kval åt någotdera håll.

Utifrån de förutsättningarna var det Stöde som med facit i hand drog det längsta strået. 3–2 slutade matchen efter att Moses Duckrell avgjort till hemmalagets fördel med knappa tio minuter kvar.

Därmed fick Stöde avsluta med tre poäng efter att de förlorat två matcher i rad.

– Jätteskönt. Vi pratade om det inför matchen också, att vi har haft två sämre prestationer. Så vi skruvade lite och spelade lite annorlunda i dag. Vi ville ta kommandot och det tycker jag att vi gjorde, säger Stöde-tränaren Robert Englund.

Med den halverade serien färdigspelad landar Stöde därmed på åttonde plats. Det i en tabell där sex lag inom platserna tre till åtta slutade inom en poängs avstånd.

– Med lite distans blir det ett bra resultat. Vi hade i princip ett helt nytt lag med sex-sju nya spelare, vi är nykomling i serien och det är en lite speciell säsong med en enkelserie, resonerar Englund.

– Ett okej resultat, även om vi faktiskt var med och slogs om topp två hela vägen fram tills omgången mot Notviken. Vi ville avsluta med en seger med den här konstellationen och gjorde en bra prestation. Nu hoppas vi kunna bygga vidare på det här.

Englund hintar om att spelare nu kan komma att lämna, men säger att han ändå inte vet i nuläget, att de får avvakta och se.

För hans och huvudtränare Anders Strandlunds del säger han att de har inlett diskussioner med klubben om en eventuell fortsättning.

– Vi får se var det landar. Efter det får vi förhoppningsvis bygga vidare på den här truppen så att vi har en viss kontinuitet, säger Englund.

Men er inställning är åtminstone att fortsätta?

– Det är första säsongen här i Stöde i division 2, tillsammans jag och Anders. Vi har försökt att implementera en spelidé som vi vill bygga vidare på. Sedan har vi påbörjat en diskussion med klubben nu och har några saker som vi vill förbättra, som vi pratar internt om. Men vi för goda diskussioner, så får vi gå hem till våra respektive liv och värdera hur vi ska gå vidare. Men det är klart att vi vill bygga vidare på det här. Det känns som att vi har något bra på gång med den här gruppen.

MATCHEN

Stöde IF–Gottne IF 3–2 (2–1)

Målen, Stöde: Moses Duckrell (2), Joshua Chatee.

Målen, Gottne: Uppgift saknas.

Domare: Niklas Abrahamsson.

Publik: Uppgift saknas.