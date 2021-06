Stöde-förvärvets drömdebut – avgjorde direkt för Sund: "Kändes inte helt rätt i Stöde i år"

Det blev ett sent avgörande när Sund IF och Matfors IF drabbade samman i lördagens division 3-premiär. På Malands IP gick matchen mot ett oavgjort 1–1-resultat – när Ben Slade hoppade in i handlingen.

På en hörna nådde engelsmannen högst och nickade in segermålet på tilläggstid.

– Det förväntade jag mig aldrig, säger Slade efter matchen.

– Vanligtvis gör jag bara två mål per säsong. Förhoppningsvis kan jag komma in i ett flyt här och göra lite fler mål i år. Då jag spelar i den här divisionen så är ett av mina mål att göra fler mål, kanske tvåsiffrigt. Det är förmodligen att drömma, haha. Men att göra mål i första matchen höjer självklart mitt självförtroende enormt.

Den långhårige mittbacken har spelat för Stöde de senaste säsongerna, i fjol i division 2. Men i år är det alltså i Sund han hör hemma, i division 3.

Hur blev det så?

– Det är något jag skulle kunna prata om ett bra tag ... inleder Slade.

– Jag trodde faktiskt inte att jag skulle spela i Sverige i år. Men jag tränade för att hålla i gång, med Sund, Svartvik, Stöde – alla på samma gång. Men det kändes inte helt rätt i Stöde i år. Alla år jag har spelat där har jag bott ihop med några andra spelare, bästa kompisar, och jag visste att det inte skulle bli så i år.

Slade syftar på att ett gäng spelare inte heller fortsatte i Stöde, bland andra landsmannen Josh Chatee. Han medger att det spelade in i hans vilja att lämna.

– Och så ringde Sund plötsligt upp mig en dag, hade hört att jag var klubblös och lät väldigt intresserade av mig, säger Slade.

– Det var nog den främsta anledningen till att det blev Sund, att de verkligen ville ha mig och bygga laget runt mig. För att fortsätta i Stöde så hade jag velat bli deras nyckelspelare och jag kände inte att jag skulle bli det. Jag fick inte det intrycket från dem.

Det spelade inte in att Sund spelar i division 3 då?

– Det gjorde det – enormt mycket. Jag ville egentligen inte alls spela i den här divisionen. Men att spela för en annan division 2-klubb... Då hade jag varit tvungen att flytta flera timmar bort och jag har fått ganska många vänner här och ville stanna kvar i staden. Kanske ser jag över de möjligheterna i framtiden. Men i år är det bara bra att få spela över huvud taget.

Slades segermål innebar å andra sidan att det blev premiärförlust för Matfors. Trots ledningsmål tidigt i den andra halvleken tappade gästerna segern.

– Jag vet inte om det är de som gör det bra eller om det är vi som känner oss nöjda och backar hem. Men efter vårt mål – kanske även innan – så har de mycket boll. De skapar inte jättemycket, men vi får mest försvar oss. Det är en jobbig match att spela – och en dålig match. För vi skapar nästan ingenting heller, säger Matfors-anfallaren Robin Bergman.

– Men nu har vi någonting att justera till nästa vecka i alla fall. Förhoppningsvis kommer det bli bättre och bättre.

MATCHEN

Division 3 mellersta Norrland

Sund IF–Matfors IF 2–1 (0–0)

Målen: 0–1 (46) Filip Andersson Roos, 1–1 (50) Bleart Ugzmajli, 2–1 (90) Ben Slade.

Domare: Rickard Lingensjö.