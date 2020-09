Stöde till final i DM: "Blev onödigt spännande"

Egentligen skulle herrarnas fotbolls-DM ha avgjorts i våras men på grund av coronautbrottet sköts det upp.

Förra veckan blev GIF Sundsvall U21 klar för final sedan man besegrat Svartviks IF med klara 3–0 och under onsdagen spelades den andra semifinalen, mellan Östavalls IF och Stöde IF – där Stöde till slut drog det längsta strået.

På ett onödigt dramatiskt sätt, menar Robert Englund.

– Vi ledde med 2–0 i halvtid. Sen gör de 2–1 på ett individuellt misstag av oss men vi gör 3–1 snabbt. Sedan är det som att vi slappnar av, säger han.

Östavall kunde då reducera ytterligare en gång och fick kontakt.

– Vi gör en kanonmatch i i 75 minuter, då de knappt får låna bollen och borde nog ha gjort både 4–1 och 5–1 men när de får in 3–2 så får de vittring och krigar såklart. Det är lite av ett derby och semifinal så det är klart att de vill spöa oss, säger Englund.

Men Stöde höll undan och kan nu sikta in sig på finalen mot GIF Sundsvall U21 i höst. Exakt när den ska spelas är dock i nuläget klart.

– Vi har haft många tuffa matcher och gått lite kort om folk så för vår del skjuter vi gärna på den några veckor. Men vi får se vad förbundet säger, vi spelar när de säger att vi ska spela. Vi vill gärna vinna DM, säger Robert Englund.

Östavalls IF–Stöde IF 2–3 (0–2)

Domare: Omar Meqbil.