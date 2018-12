"Miraklet i Viskan" ändrade hans liv: "Jag filmade Rolf Lassgård under vattnet och såg till att han inte drunknade"

Se minidokumentären om länets filmhistoria 1945-2018:

På bara 36 dagar spelades långfilmen ”Miraklet i Viskan” in. Med stora namn som Rolf Lassgård, Ingvar Hirdwall och Lia Boysen fick orten Viskan, några mil väster om Sundsvall, stor exponering.

Det karaktäristiska långhuset och Viskanbron hade centrala roller i filmen och flera ortsbor engagerades i inspelningen. Nu, fem år senare, har filmen förändrat livet för Tor Karlsson, som bor på orten.

– Det blev starten på en ny karriär kan man säga. Före hade jag ingen tro på att jag kunde överleva på kultur. Nu lever jag helt och hållet på det, säger han när vi träffas i inspelningsmiljön på plats.

En brokig bakgrund med många kompetenser bidrog. Tor Karlsson har jobbat som sjökapten, lastbilschaufför, mobilkranförare, elektriker, smed, båtbyggare, brandman och dykare.

– Väldigt många ben som jag kan använda vid filmspelning. Det är ofta attraktivt att kan man köra lastbil eller dyka eller köra båt.

Väldigt konkret agerade han bland annat dykare i en dramatisk nyckelscen med Rolf Lassgård.

– Här ute på älven hade vi en scen som tog tre dagar att spela in. Rolf Lassgård hoppar i vattnet och jag är under honom som dykare så att inte han ska skada sig eller drunkna. Då skötte jag även fotot under vattnet, berättar Tor Karlsson.

Hur var det att jobba med Rolf Lassgård?

– Det var väldigt trevligt, en väldigt sympatisk man. Han kommer förbi ibland när han åker hem till sin mor i Östersund. Han svänger in här och säger hej.

Efter filmen lämnade Tor Karlsson sitt jobb som reparatör av vattenkraftverk.

Du är själv lite av ett mirakel i Viskan?

– Det skulle man kunna säga. Det tog en annan vändning allting tack vare Miraklet.

Filmen mottogs gott vid premiären 2015. "En mustig skröna i absolut toppklass", tyckte Aftonbladet. "Charmig folkhemsidyll", recenserade SVT.

I den lokala Wiskansportalen vittnar producenten Anna Björk om en lång rad positiva effekter av regionalproducerad film som i det här fallet.

Hela bygden slöt upp som skådespelare och statister och många privatpersoner lånade ut sina hem, möbler och husdjur.

51 procent av produktionsbudgeten spenderades i länet. För varje investerad krona i filmen fick regionen 3,50 kronor tillbaka.

Att ortsnamnet Viskan dessutom nämns i filmens titel klassas som en närmast ovärderlig marknadsföring.

Anna Björk sammanfattar att filmen gav arbetstillfällen till länet, ökat företagande, pengar, marknadsföring, ökad turism och inte minst en oerhörd stolthet bland byborna.

Tor Karlsson skriver under på varje punkt.

– Filmen var en stor apparat i en liten by. Folk tyckte det var väldigt kul. I dag finns vi på kartan, Viskan är inte bara en älv i Halland, säger han.

Filmen är också ett bevis på kompetens i Västernorrland och länen omkring.

– Alla produktioner blir förvånade över att vi har så pass mycket kompetent personal och att vi klarar av i stort sett vilken stor inspelning som helst, förklarar Tor Karlsson.

För hans egen del kretsar mycket numera kring tyska deckare på Gotland samt svenska tv-serier.

Drömfilmen? Den har han redan gjort.

– Harry Martinsons Aniara som han vann Nobelpriset för. En science fiction-film alltså, om ett rymdskepp. Premiär är i februari. Antingen en jättesuccé eller dunderfiasko, man vet aldrig med en rymdfilm.