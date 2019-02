Petra är fixaren bakom filmen Fimbulvinter :"Jag kan trolla fram en älg om det behövs. Just nu ligger det en hel älg i ett fryshus och väntar på filminspelningen."

Tanken växte fram hos Petra Berggren att testa på att få filmuppdrag som produktionsledare på riktigt.

Och i maj 2018 tog den tanken henne till Filmfestivalen i Cannes där hon tillsammans med Måns Berthas blev tvåa med kortfilmen Isle of Capri.

– Det var en häftig upplevelse att bara vara i det stora filmpalatset.

Gick du upp på scenen och höll tacktal?

– Nej det gjorde Måns, jag höll i filmkameran och dokumenterade allt.

Vad tror du det var som gjorde att filmen togs emot så bra?

– Jag tror de tyckte att den var exotisk. Den spelades in i februari för ett år sedan i ett snörikt Matfors. Där ett barnbarn tar sin katatoniska mormor genom tjocka snödrivor tillbaka till hennes övergivna barndomshem för att försöka få tillbaka henne till medvetandet.

– Filmfestivaler är viktiga och efter Cannes har det rullat på med filmjobb.

Men har du bara lärt dig själv?

– Jag är bra på att få saker att ske och att engagera folk. Jag kan trolla fram en älg om det behövs. Just nu ligger det en hel älg i ett fryshus i Birsta och väntar på filminspelningen av Fimbulvinter. Jag vill se till att historier berättas från hela landet. Det är viktigt att unga känner att de lever i samtiden och att deras sammanhang räknas. Särskilt på landsbygd eller i mindre städer.

Petra håller sen i höstas även på med en producentutbildning genom Filmpool Nord och Film Västernorrland med samarbete med Svenska Filminstitutet.

– Det är kul att de vill satsa på mig och att jag får förtroendet att leda filmproduktioner, och att jag genom detta nu kan kliva in i producentrollen på riktigt.

I februari är det dags för Petra Berggren att produktionsleda ännu en långfilmsinspelning i Sundsvall. Genom Film Västernorrlands filmfondsprojekt har man lyckats knyta filmen Fimbulvinter till Sundsvall. Tidigare filmer i samma projekt är The Shop och Kattriket som spelades in här under det senare halvåret i fjol.

– För mig är det en jättestor möjlighet, säger Sundsvallsbon Petra Berggren som kliver in i rollen som produktionsledare för den tredje långfilmen.

Genom projektet erbjuds kompetensutveckling för regionala filmarbetare och syftet är att lägga grunden för mer storskalig produktionsverksamhet för film i regionen.

– Det är verkligen en fantastisk möjlighet att få jobba med den här typen av uppdrag. Det är också roligt att få visa all spetskompetens som finns i länet – och den räcker väldigt långt, säger Petra Berggren.

Fimbulvinter som regisseras av Henry Moore Selder kommer att spelas in i ett ödehus i Loböle utanför Stöde. Henry Moore Selder är även manusförfattare tillsammans med Patrik Stenelo.

– I dagsläget är vi nio personer från Sundsvall som är med i filmproduktionen men jag är på jakt att knyta upp fler Sundsvallsbor.

En person som sticker in huvudet när vi sitter och samtalar är Sundsvalls Tidnings tidigare nöjesredaktör Jerker Ullerstam:

– Och jag är den lokala polisen i filmen, säger han glatt och försvinner lika snabbt som han kom.

Den kanske mest kända skådespelaren i filmen är Per Andersson från humorserien Grotesco.

Kort om Fimbulvinter:

En bil sladdar fram genom det Västernorrländska vinterlandskapet. I bilen sitter

Ulf, en skandaliserad VD och hans skottskadade revisor Leffe. Ulf är på flykt

undan rättvisan och blir tvungen att möta spöken från sitt förflutna när han, mitt

i den kallaste vintern på 350 år, återvänder till gården där han 40 år tidigare ledde

ett sektliknande kollektiv. Kvar på gården finns Björn, en avdankad proggmusiker

som fortfarande bearbetar traumat som skapades av Ulfs hänsynslösa framfart,

och Elfride, tysk elallergiker som kämpar mot kommunens planer på utbyggnad

av den digitala infrastrukturen. Ulfs ankomst och manipulativa beteende rubbar

balansen och sätter igång ett händelseförlopp som för alltid förändrar livet för

invånarna på gården.

Källa: Balthazarfilm