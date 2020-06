Stödes anfallsstjärna missar premiären – men duon tror på leverans: "Då hade vi gjort en hel del kaos"

Förra året avancerade Stöde IF till division 2.

Uppladdningen har inte blivit som tänkt på grund av coronapandemin, men nu är det slutligen dags för seriepremiär - två och en halv månad senare än planerat.

Stöde har gjort flera nyförvärv inför den kommande säsongen, där Oskar Nordlund och Petter Thelin ses som två av de starkaste.

Nordlund som så sent som i vintras tränade med GIF Sundsvall ser fram emot matchspel igen.

– Det ska bli kul. Men det är ovisst att veta var man står eftersom vi inte har spelat just några matcher och vi är ett helt nytt lag. Vi är ganska allround och kan nog hantera alla sorters matchbilder. Vi har mycket tempo i oss, men vi skulle nog klara av att ligga lågt och vara väldigt passiva också. Vi kan nog ändra vårt spel och vara ganska flexibla, säger forwarden.

På grund av coronaviruset och den försenade starten kommer division 2 i år att spelas som en enkelserie, något som självklart kan påverka lagen på olika vis.

– Jag har funderat över det. Hade det varit som när vi gick upp i tvåan med Ånge så hade det gynnat oss. Vi var underdogs och ingen trodde på oss och sedan gick vi som tåget. Så av egen erfarenhet kan det vara ett plus. Men det är sjukt svårt att sia om. De andra har inte spelat några matcher, vi har inte spelat några matcher, så man vet inte var motståndarna står, säger Oskar Nordlund.

Även hans tänkta anfallspartner, Petter Thelin tror att enkelserien kan gynna dem.

– Först och främst är det bara roligt att vi fått besked att kunna spela. Att det blir färre matcher är speciellt. Vi har varit oroliga att vi inte ens ska kunna spela eftersom problemet är så mycket större än fotboll, så det känns bara bra.

– Men väldigt mycket kan hända när det är få matcher. Jag väljer att se det här som en enorm fördel för oss nykomlingar. Om vi får en bra start och spelar på den kvalitet som vi har i vår spets så tror jag att det kan gå väldigt, väldigt bra för oss. Jag ser väldigt positivt på en enkelserie ur resultatperspektiv.

Duon kommer dock inte spela tillsammans i premiären på söndag, då Thelin är nyopererad efter en knäskada.

– Det känns som att det är en permanent status på mig nu för tiden. Det har varit mycket skador för mig och jag opererade menisken för drygt två veckor sedan. Det är ingen stor skada, men det har tagit tid innan jag fick operera mig och allt, säger han.

Thelin har varit borta från fotbollen sedan början av april då han skadade sig på en träning, men närmar sig nu en återkomst.

– Jag är absolut tillbaka till matcherna efter uppehållet. Rent muskulärt och kroppsligt är jag säkert tillbaka tidigare, men det är dumt att kasta sig in i något när man har haft en längre frånvaro. Så jag kommer att vara försiktig.

2018 opererade Thelin korsbandet, vilket höll honom borta från spel i drygt ett år.

Därför känns den här situationen inte som något större bekymmer för den rutinerade 25-åringen.

– Det är tur i oturen. Det hade kunnat vara mycket värre, vilket vi först befarade att det kunde vara.

Nordlund tror att han och Thelin kommer att bli farliga tillsammans när de väl får visa upp sig.

– Vi har bara spelat en halvlek tillsammans, så det är sjukt svårt att säga hur det kommer att vara. Men jag tror och hoppas, eller nästan vet, att det kommer att bli bra bara vi får spela tillsammans. Det är lite speciellt läge nu bara. Hade vi fått spela en normal försäsong och haft ett par matcher tillsammans så hade vi nog gjort en hel del kaos.

– Alla vet ju vem Thelin är. Han är stor, stark och en fruktansvärt bra targetspelare. Och bra med boll. Nog tusan kommer vi hänga baljor tillsammans. Det är jag inte orolig över, säger han.

Thelin själv vill dra ner förväntningarna något - men håller med i sak.

– Man ska komma ihåg att jag har varit skadad väldigt mycket på slutet. Sedan 2018 har jag spelat få matcher, så det kan ju ta lite tid att komma in i allt. Nu när jag har gjort en operation igen kan det vara lite orättvist att sätta pressen på sig själv att man ska gå in och leverera under 90 minuter, bära offensiven och göra massa mål.

– Men jag sätter ändå en hög press på mig själv och ser mig som en av de bättre anfallarna i serien tillsammans med Oskar. Jag skulle säga att vi har det bästa anfallsparet i serien. Får vi bara ihop allt och får känna på lite fler träningar, framför allt under uppehållet, så kommer vi bli livsfarliga.

Herrar

Division 2 Norrland: Stöde IF.

"Målsättningen från Stödes sida är att utvecklas, vilket innebär att i år handlar det om att etablera sig i division 2. Inom spelargruppen pratar vi om att vi vill vinna varje match. Vi anser att vi har ett kompetent, skickligt oc balanserat lag med erfarenhet och hunger som gör att vi har alla möjligheter att lyckas med det. Vi har många nya spelare och att få i hop ett, i princip nytt lag, ska vi ha respekt för. Framförallt utan träningsmatcher. Men i år är det en enkel serie där varje match får en väldigt speciell karaktär. Vi har valt att kalla varje match för en cupfinal. Det kan verkligen tala för oss.", säger assisterande tränare Robert Englund.

Nyförvärv:

Robert Englund, ass. tränare (IFK Sundsvall), Pontus Kindberg (Östersunds FK, lån), Sebastian Bergman Bestdahl (Hudiksvalls FF), Cristoffer Högbom, mv, Oskar Nordlund, Johan Ödmark, Stefan Lagergren, Filip Tägström, Musa Angayeva och Osman Aksoy (IFK Timrå), Petter Thelin (Kramfors-Alliansen), Wilfred Greenfield (IF Älgarna-Härnösand), Sani Tahir, Filip Glantz och Jonathan Manousian (Svartviks IF), Adis Sabotic (GIF Sundsvall P19), Louison Likita (Sidsjö-Böle IF), Zacharias Svenlin, mv (Kubikenborgs IF).

Om träningen i coronatider:

"Träningsupplägget vi hade planerat för perioden januari - april behöll vi. När beslutet togs om en uppskjuten seriepremiär valde vi att ha träningsledigt i 2,5 vecka och efter det har vi gått på och haft 14/6 i fokus utifrån träningsplanering."

Hur ser ni på förändringarna i serieupplägget?

"Under rådande omständigheter finns det inte mycket att argumentera eller prata om. Fotboll är en sekundär sak i jämförelse med den pandemi vi stått/står inför. Rent sportsligt är det mest rättvisa att spela en vanlig serie men det gäller att fokusera och lägga energi på det som gäller."

Premiären

Söndag 14 juni (14.00): Stöde IF–IFK Umeå.