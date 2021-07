Stödes mittfältare satsar helhjärtat på både läkaryrket och fotbollen: "Får tillbaka någonting varje dag"

Salah Gharib slår sig ned på Stöde IP:s matchläktare. Det är matchdag, Stöde tar emot Sandviks IF i toppmötet. En match som sedermera vanns av hemmalaget med 1–0.

Gharib är mittfältare och har spelat de flesta matcherna i serien så här långt – men till vardags har han en helt annan sysselsättning.

Då håller han till på Sundsvalls sjukhus, är snart klar med sin allmäntjänstgöring och blir då färdig läkare på riktigt. Efter det kan han satsa vidare på att bli specialist.

Det har varit en lång utbildning men Salah har länge drömt om att göra skillnad.

– Enda sen jag var liten har jag varit väldigt målinriktad och har alltid haft en vilja och ett driv, säger han.

– När jag väl sätter mig in i någonting har jag velat satsa på det och gått all in. Jag märkte tidigt att jag hade lätt för mig i skolan. Jag har alltid varit lite "lillgammal" och tänkt att skolan inte är något man bara kastar bort, utan jag har alltid velat investera mina år i skolan.

Viljan att bli läkare kom under gymnasietiden.

– Det är ett meningsfyllt jobb där man samarbetar mycket med människor samtidigt som man hjälper människor. Det är väldigt konkret och man får verkligen tillbaka någonting varje dag, säger Salah Gharib.

Under pandemin har han sett coronakrisen på nära håll på jobbet och han hyllar kollegorna på Sundsvalls sjukhus.

– Det har varit många arbetspass under pandemin, man har varit så uppe i det och bara försökt göra sina arbetsuppgifter och inte riktigt landat i vad man har gått igenom.

– Man får en väldigt stor respekt för de läkare som är ansvariga och alla sjuk– och undersköterskor som lägger ner så mycket tid och energi. Samt klinikerna på sjukhuset som inte fick ta ut sin semester förra året. Det är de som man har mest respekt för efter den här pandemin. Det är de som förtjänar mest beröm och en eloge tycker jag, säger han.

Det blev 200–300 timmars övertid för Gharib, som tror att han kommer få perspektiv på den här tiden senare.

– Det blir lätt att man bara hamnar i hamsterhjulet och kör på, men jag tror att jag förmodligen kommer titta tillbaka på det här om flera år och inse att "jäklar, vi gick igenom en pandemi".

Efter gymnasiet tog Salah Gharib ett sabbatsår. Han funderade på vad han skulle vilja jobba med på sikt och kom fram till att han ville bli läkare.

– Det jag vill göra om 20 år är ett jobb där jag känner att jag får någonting tillbaka.

– Hälsan är något som alla bryr sig om, oavsett ekonomi, ålder och kön. Att ha möjligheten att kunna hjälpa människor med sin hälsa var nog det som var avgörande för mig när jag valde yrket, säger Salah Gharib.

Planen framåt är inte helt klar för honom och hans fästmö Solin, som också är läkare.

– Jag är lite kluven mellan att åka utomlands och göra skillnad någonstans på plats, kontra att satsa på familjelivet här och vara typ kirurg. Jag vill också ta hänsyn till min fästmö och tänka på hur livet kommer se ut om några år när vi har barn.

Men att rädda liv blir det?

– Att rädda liv på något sätt, det hoppas jag kunna göra, svarar han och skrattar.

Vardagen med jobb och fotboll tar mycket tid och det är ett pussel att få ihop.

Men Salah Gharib hyllar både fästmön Solin och föreningen Stöde, som gör att vardagen fungerar.

– Det kan bli långa dagar att kombinera fotboll och jobb men jag får mycket hjälp. Solin är klippan där hemma och Stöde har också gett mig mycket stöttning.

– De har sagt att om det krockar så går jobbet alltid före. Jag trivs jättebra i Stöde, det är en familjär känsla och en bra mix i truppen. Både åldersmässigt men också vad gäller karaktärer.

Förra säsongen tillhörde han Sunds IF men i år spelar Salah Gharib alltså i Stöde. Starten på säsongen har varit relativt bra för laget, som inför hösten ligger på en tredjeplats i division 2 med en match mindre spelad än ettan och tvåan. Gharib tycker att laget förtjänar att ligga i toppen av tabellen.

– Jag är jättenöjd med vår start. Stundtals rullar vi mycket boll och är väldigt stabila försvarsmässigt. Sen har vi enligt mig några av de bästa spelarna i serien, säger han.

– Oskar Nordlund har gjort hur mycket mål som helst i den här serien. Sen har vi Mehmed Hafizovic som kanske är den största talangen och Kbrom Tsegay Brhane har varit jättepigg och duktig hittills.

Salah och hans familj flyttade till Sundsvall från Kurdistan när han var sju år gammal. Sedan dess har Sundsvall varit hemma.

– Mina föräldrar har varit mina största fans i livet och de är den stora anledningen till att jag är där jag är i livet idag. De har alltid stöttat mig och gett mig rätt förutsättningar, avslutar han.