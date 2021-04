Stor genomgång – allt du behöver veta om Västervik inför semifinalen: "Kraft, tyngd och taktik"

► Så har säsongen varit

Västerviks IK kommer från en imponerande säsong.

Efter fjolåret tappade Västervik i stort sett hela laget och klev in i årets säsong med 17 nya spelare.

De överraskade många och landade på en femteplats i grundserien med sina 85 poäng, före Mora IK på bättre målskillnad.

I kvartsfinalserien ställdes Västervik mot Södertälje SK och efter förlust i första matchen vände VIK på matchserien och vann den med 3–1.

En som följde matchserien på nära håll var Jacob Sjölin, mångårig hockeyreporter på Länstidningen i Södertälje.

– Västervik fick matcherna precis dit laget ville. SSK gick i fällan och kunde inte krångla sig ur den. Med ett synkroniserat och disciplinerat försvarsspel tog Västervik både bort farten i spelet och stängde centralt i egen zon. Det gav matcher runt sargkanterna och där dominerade Västervik med sin fysik. Kraft, tyngd och taktik tog Västervik vidare, säger Sjölin och fortsätter:

– Karlin lyckades också ta udden av Södertäljes powerplay, något få andra lag lyckats med den här säsongen.

► Västerviks viktigaste spelare

Daniel Marmenlind, målvakt:

Utsågs till Hockeyallsvenskans bäste målvakt den här säsongen. Har varit stabil och viktig för Västervik både i grundserien, men också i slutspelet där han gjorde några otroliga räddningar. Har haft en räddningsprocent på 92.43 i grundserien, som kan jämföras med Timråmålvakten Jacob Johanssons 92.08.

– Marmenlind visade klass i match efter match mot Södertälje. När han dessutom får gedigen hjälp från sitt försvar är han närmast omutlig i målet, säger Jacob Sjölin.

Michael Kapla, back:

Kapla hade mest istid i hela Hockeyallsvenskan och var Västerviks främste poänggörare under grundserien med sina 31 poäng på 51 matcher.

– Det är tre riktigt skickliga spelare som styr i Västerviks första powerplay: Victor Öhman, Ryan Gropp och Michael Kapla. Kapla är en mjuk, rörlig skridskoåkare som betyder mycket för Västerviks spel.

Oscar Pettersson, forward:

Pettersson är stekhet och toppar skytteligan i slutspelet med sina fem mål på fyra matcher.

– Pettersson är en perfekt spelare för ett slutspel. Han kryper in under skinnet på motståndarna och tar sig in i de obekväma ytorna. Där gjorde han också de flesta av sina fem mål i kvartsfinalserien.

► Det måste Timrå se upp med

Västervik är ett svårspelat lag där Timrå måste hålla ett högt tempo för att lyckas slå dem.

Timrå är det enda laget under säsongen som har plusstatistik på Västervik i spel fem mot fem, sett till skottförsök och skott på mål.

– Västervik gillar att slänga in puckar från backplats med mängder av trafik och gå för styrningar och returer. Då rasslar skottsiffrorna upp. Mot SSK kom Västerviks vanligaste avslut från höger backplats på blå eller runt buren, säger Jacob Sjölin och fortsätter:

– Men framför allt handlar det om att Västervik gör det svårt för motståndarna att komma till avslut, och att de vinner tillbaka många puckar i offensivt kortplank och därifrån får många extraskott. De är grymma på att överbelasta pucksidan med två forwards och en back.

► Så har det gått mellan Timrå och Västervik i vinter

Timrå IK–Västerviks IK 3–0 (15 januari).

Timrå IK–Västerviks IK 3–4 efter straffar (21 februari).

Västerviks IK–Timrå IK 3–1 (2 mars).

Västerviks IK–Timrå IK 2–3 efter förlängning (12 mars).

Summering: Timrå har tagit 6 av 12 poäng med målskillnaden 10–9.

► Så spelas semifinalserien

Semifinalerna spelas i bäst av sju matcher.

1:7: Lördag 3 april (18.00): Timrå IK–Västervik (NHC Arena).

2:7: Måndag 5 april (18.00): Timrå IK–Västervik (NHC Arena).

3:7: Onsdag 7 april (19.00): Västervik–Timrå IK (Plivit Arena).

4:7 Fredag 9 april (19.00): Västervik–Timrå IK (Plivit Arena).

Ev. 5:7: Söndag 11 april (18.00) Timrå IK–Västervik (NHC Arena).

Ev. 6:7: Tisdag 13 april (19.00) Västervik–Timrå IK (Plivit Arena).

Ev. 7:7: Fredag 16 april (19.00) Timrå IK–Västervik (NHC Arena).