Stor ovisshet på Ortviken – så hanteras oron: "Rör sig bland personalen"

Frågorna hopar sig bland Ortvikens anställda efter beslutet att lägga ner tryckpapperstillverkningen. Första steget för fabriksledningen var att informera om själva omställningen.

– Då hade vi en plan för att kunna möta de anställda direkt. Därefter har vi haft möten med alla anställda på Ortviken, Östrand och Tunadal och under torsdagen inleddes MBL-förhandlingarna. Nu ska den processen ha sin gång och det kommer inte att hända så mycket på ett tag. Först när förhandlingarna är klara kan man säga mer om hur det kommer att bli, säger Björn Lyngfelt.

Enligt honom hanteras personalens frågor allt eftersom de uppstår.

– HR-personal, chefer och arbetsledare rör sig bland personalen och de hanterar löpande de frågor och reaktioner som kommer, säger han.

Hur upplever du att reaktionerna har varit?

– Generellt kan man säga att beskeden togs emot med allvar, men med fattning. Med tanke på hur Ortviken har tvingats köra under våren och sommaren fanns det en förväntan om att stop and go, eller att köra en eller två maskiner i stället för tre, inte är hållbart i längden. Det hade nog de flesta anställda förstått, mer eller mindre. Men att sedan alla tre maskinerna ska stängas kom nog som en överraskning för många.

Nu ska förhandlingarna med facket enligt Lyngfelt få ha sin gång.

– Det är klart att det är mycket känslor, frågor och reaktioner i omlopp, men det kommer att ta ett tag innan det kommer att kunna ges definitiva svar på hur det faktiskt kommer att bli.

Kan du ge något tidsperspektiv?

– Det går inte säga något om hur länge förhandlingarna kommer att ta, men det ligger i allas intressen att det ska gå så fort som möjligt.

Hur skulle du beskriva situationen på fabriken just nu?

– I princip fungerar allt som vanligt, även om det också är väldigt annorlunda, säger Björn Lyngfelt.